Mama zu werden oder zu sein und gesund und fit zu bleiben, kann herausfordernd sein. "MamAktiv" hilft.



STUHLFELDEN. Sandra Eder-Ramsauer aus Stuhlfelden ist selbst Mama von zwei – bald drei – Kindern. Sie weiß deshalb genau, worauf es in dieser besonderen Zeit ankommt. "Nach der Geburt meiner ersten Tochter lebte ich noch in Klagenfurt", erzählt sie.

"Auf der Suche nach beckenbodenschonendem Sport und gleichgesinnten Mamas besuchte ich dort einen 'fitdankbaby-Kurs'. Als ich dann zurück in den Pinzgau zog, gab es hier nichts in der Art." Deshalb gründete sie vor fünf Jahren "MamAktiv" und startete mit Kursen in drei Orten.

Das "MamAktiv"-Team: Sandra Eder-Ramsauer (2. von links) mit ihren Kolleginnen Michi, Diana, Kathi und Valentina (von links).

Mehr als "nur" Mama-Sport



"Die Nachfrage war so groß, dass ich es bald nicht mehr alleine schaffte und mir Unterstützung holte. Seither sind wir stetig gewachsen und bieten in fast allen Gemeinden Kurse an", freut sie sich. Das Angebot ist mittlerweile mehr als "nur" Mama-Sport. "Wir können ein Rundum-Programm für Mama und Baby anbieten."

Dank spezieller Tragegurte können die Babys ganz nah bei ihren Mamas sein – auch wenn diese gerade trainieren.

Vom Babybauch bis zum Kind



Das fängt bei der Schwangerschaft an. "Keine Mama soll sich nach der Geburt denken: 'Hätte ich das vorher gewusst.' Deshalb gibt es bei uns auch einen Elternvorbereitungskurs um die Schwangeren bestmöglich zu unterstützen und mit Infos zu versorgen", erzählt die Stuhlfeldenerin. "Auch positive Affirmationen, Entspannungsreisen und gezielter Sport helfen, sich auf eine Geburt vorzubereiten. Während und nach der Schwangerschaft gilt beim Sport jedoch: nicht härter, sondern gescheiter."

Auch für die Babys ist das Training ein echtes Highlight. Sie werden nicht nur bespaßt, sondern auch gefördert.

Bauchspalt wieder schließen



Nach einer Geburt ist der Körper nicht nur geschwächt, häufig tritt auch eine Rektusdiastase auf – also ein Bauchspalt. Dieser kann mit gezieltem Training wieder geschlossen werden. Sandra Eder-Ramsauer rät aber davon ab, einfach drauf los zu trainieren: "Typische Bauchübungen wie etwa 'Crunches' können viel Schaden anrichten. Deshalb sollte man vorsichtig sein."

Nie zu spät für Beckenboden



Viele Mamas haben zudem Probleme mit dem Beckenboden. "Diese Schwierigkeiten sollte man nicht einfach in Kauf nehmen, sondern etwas dagegen tun", findet die "MamAktiv"-Gründerin. Neben gezielten Kräftigungsübungen lernt man im "Bebo-Kurs" auch Alltagstipps: "Es hilft, sich beim Niesen auf die Seite zu drehen, sich bewusster hinzusetzen und nicht zu schwer zu heben. Und: Eine gute Grundspannung ist das A und O."

"Die Kinder sind beim Training nicht nur Partner, sondern auch Gewichte", erklärt Sandra Eder-Ramsauer.

Abnehmen als Nebeneffekt



Ab den "fitdankbaby Mini"-Kursen sind die Babys und Kleinkinder nicht nur dabei, sondern werden auch in die Stunden integriert. "Sie sind unsere Partner und Gewichte", schmunzelt Sandra Eder-Ramsauer. "Für die Kleinen ist das Training ein Highlight und die Mamas macht der Sport ausgeglichen und glücklich. Der Austausch mit Gleichgesinnten, die Entwicklungsförderung des Kindes und dass man abnimmt, sind positive Nebeneffekte. Unser Konzept eignet sich für Anfänger und Geübte, holt Mamas und Babys da ab, wo sie sind", so die Trainerin.

"Körperspannung ist das A und O", sagt Sandra Eder-Ramsauer.

Outdoor-Training mit Buggy oder Kinderwagen



Aufgrund der Corona-Maßnahmen halten Sandra Eder-Ramsauer und ihr "MamAktiv"-Team jene Kurse, bei denen es möglich ist, online ab. "Wir freuen uns, nach Ostern wieder mit den Outdoor-Kursen starten zu können", so die Trainerin. "Mit Kinderwägen bzw. Buggys und genug Abstand können wir mit Mamas und ihren Kindern endlich wieder gemeinsam trainieren."

