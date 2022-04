Die Raiffeisenbanken Unken und Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen waren die besten Pinzgauer bei der Raiffeisen Vertriebsmeisterschaft 2021 – und schafften es auch bei der landesweiten Wertung aufs Podest.



SALZBURG. Die Raiffeisenbanken in Salzburg können jedes Jahr bei der landesweiten Vertriebsmeisterschaft ihr vertriebliches Können und Know-how unter Beweis stellen. Jene Banken und Filialen, die beim Wettbewerb am besten abschnitten, wurden nun bei einer Feier in der Red Bull Arena geehrt.

Ganz vorne mit dabei waren zwei Pinzgauer: Die Raiffeisenbanken Unken und Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen waren nicht nur die besten im Bezirk, sondern schafften es auch im Salzburgweiten Ranking aufs Podest. Generaldirektor Heinz Konrad und Direktor Manfred Quehenberger vom Raiffeisenverband Salzburg verliehen die Preise.

Die Raiffeisen-Filiale Unken erreichte beim Wettbewerb den zweiten Platz. Hannes Pfaffenbichler, Hannes Posch und Stefan Friedl (Mitte) nahmen den Preis entgegen.

Foto: Raiffeisenverband Salzburg

hochgeladen von Johanna Grießer

Unken: "Alle Mitarbeiter haben super Arbeit geleistet"



"Der zweite Platz in der Vertriebsmeisterschaft bedeutet für uns in der Raiffeisenbank Unken die Bestätigung unseres Einsatzes für unsere Kunden und Mitglieder vor Ort", freuen sich die Geschäftsleiter Hannes Pfaffenbichler und Stefan Friedl. "Trotz teils schwieriger Voraussetzungen aufgrund von Covid-19 – auf Kundentermine mussten wir zeitweise komplett verzichten – haben alle Mitarbeiter gemeinsam wirklich super Arbeit geleistet. Das macht uns in der Geschäftsleitung stolz. Für diesen Award geht unser Dank natürlich speziell an unsere Vertriebsmannschaft, allen voran an die Kundenbetreuer Hermann Berger und Hannes Posch."

Auf Platz drei schaffte es die Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen. Martin Ottino, Radomir Preradovic, Hansjörg Ehammer (Mitte) freuen sich über die Auszeichnung.

Foto: Raiffeisenverband Salzburg

hochgeladen von Johanna Grießer

Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen: "Wir geben stets unser Bestes"



Auch in der Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen ist die Freude über den dritten Platz groß – obwohl sie dort schon "ein bisserl verwöhnt" sind, wie Vertriebsleiter Radomir Preradovic verrät: "In den letzten zehn Jahren haben wir eigentlich immer gut abgeschnitten", erzählt er. Auf den dritten Platz im Jahr 2021 sei man trotzdem sehr stolz, schließlich habe sich der Vertrieb aufgrund der Corona-Rahmenbedingungen sehr gewandelt.

"Zehn Berater:innen geben in unserer Bankstelle stets ihr Bestes – und dieser Preis ist eine Motivation für mich und meine Kolleg:innen, das auch weiterhin zu tun", so Radomir Preradovic. Er bedankt sich beim gesamten Team "an der Front und im Back Office", denn nur dank der super (Zusammen-)Arbeit sei ein solcher Erfolg möglich, betont der Verkaufsleiter.

Was hältst du von Wettbewerben?

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Mehr lesen…