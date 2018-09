Niedernsill: Schwere Verletzung bei Häckselarbeiten

21.09.2018, 07:31 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Mit dem Hubschrauber in das LKH Salzburg

Bei Häckselarbeiten in einer Landwirtschaft in Niedernsill verletzte sich am Vormittag des 20. September 2018 ein 44-jähriger Arbeiter schwer. Ein Ast verkeilte sich in der Häckselmaschine und wurde gegen das Gesicht des Mannes geschleudert.Der 44-Jährige erlitt dadurch eine schwere Augenverletzung. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in das Landeskrankenhaus Salzburg