Geschenke verpacken ist nicht Jedermanns Sache. Manche haben Freude am liebevollen Packerl machen und andere könnten ganz darauf verzichten. Hier ein paar Tipps wie es einfacher wird.



PONGAU. Das Band ist zu kurz abgeschnitten, das Geschenkpapier hat schon die ersten Risse und das Klebeband ist irgendwo aber nicht auf dem Packerl. Für Einige ist das Verpacken von Geschenken eher ein Horrorszenario als eine Freude. Ist das passende Geschenk gefunden, lässt es sich mit ein paar einfachen Tricks verpacken.

Selbst gemacht



Viele Läden bieten bereits an das Geschenk gleich zu verpacken. Doch ist ein selbstgewähltes Papier immer persönlicher als die, oft mit Logo bedruckten, Varianten der Geschäfte. Zu Weihnachten lässt sich leicht ein nettes Motiv finden, ansonsten ist es ratsam auf die Lieblingsfarbe des zu Beschenkenden zurückzugreifen.

Ruhe bewahren



Nehmen Sie sich Zeit zum Packerl machen. Suchen sie bereits zuvor das Verpackungsmaterial und ihre Werkzeuge zusammen. Man sieht es der Verpackung an ob sie eilig zusammen geschustert wurde. Angeblich soll ein Glühwein als beruhigendes Hilfsmittel gut geeignet sein.

Das gehört so



Geschenke verpacken ist keine exakte Wissenschaft, es muss nicht perfekt sein. Wichtig ist die Idee dahinter, eine originelle Schleife oder eine ausgefallene Schachtel. Wenn das Geschenk eine ungleiche Form hat und so nur schwer verpackt werden kann, ist eine Schachtel die beste Lösung. Eine Geschenke-Schachtel ist einfach, aber wirkungsvoll und vor allem geht es schnell.

Augenmaß



Der Klassiker ist natürlich die allseits bekannte Verpackung mit Geschenkpapier und Mascherl. Im Zweifelsfall immer ein größeres Stück Geschenkpapier oder Band abschneiden. Überschuss kann dann einfach weggeschnitten werden.

Dekokram



Wer etwas Raffinierteres möchte, umwickelt das eingepackte Geschenk zweimal mit einem hübschen Band. Darunter werden Deko-Elemente wie eine duftende, getrocknete Orangenscheibe oder einige Zweige Lavendel eingeschoben.

Toll sieht es auch aus, wenn man das Seidentuch für Mama auch gleich als Verpackung nützt. Dafür das Geschenk mittig auf das Tuch legen, die Ecken sollten an den geraden Kanten liegen. Jetzt von der oberen Ecke zu unteren einwickeln und zum Schluss die entstandenen langen Enden einfach auf einer breiten Seite verknoten.

Es geht rund



Wie können runde Geschenke verpackt werden? Das Geschenk sollte mit der breiten Seite auf das auf dem Tisch liegende Geschenkpapier gelegt und festgeklebt werden. Anschließend das Geschenk vorsichtig über das Papier rollen – so weit, bis es komplett umwickelt ist. Dann die Papier-Kanten auf der unteren Seite des Geschenkes zusammenhalten und in der Mitte festkleben. Das Geschenk anschließend auf den Boden stellen, das Papier vom Rand zur Mitte falten und festkleben.

Ein Gutschein



Wer sich für einen Gutschein als Geschenk entschieden hat, kann auch kreativ werden und muss sich nicht mit einem Kuvert begnügen. Man kann ihn in eine Flasche stecken, in einen Eisblock einfrieren (inklusive Hammer als Geschenk) oder in einem Luftballon zusammen mit Konfetti stecken. Den Gutschein in einzelne Puzzlestücke zerschneiden, die dann erst zusammengesetzt werden müssen, ist nur bei persönlichen Ideen – wie "1x Staubsaugen" – ratsam.

Letzte Rettung



Sollte wirklich keiner dieser Tipps funktionieren, gibt es noch immer die Geschenktasche. Diese gibt es mittlerweile schon in Größen, in denen sich locker ein Kind verstecken kann. Trotzdem bleibt der wichtigste Grundsatz, dass schon die Bemühung an sich lobenswert ist.

Autor:

Anita Marchgraber aus Pongau