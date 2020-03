Im SeneCura Sozialzentrum Hüttau ging es am Faschingsdienstag zu wie im Bienenstock. Gemeinsam veranstalteten das Team des Hauses und die Bewohner ein fröhliches Fest.



HÜTTAU. Unter dem Motto „Bienenstock“ wurde im Sozialzentrum Hüttau in handgemachte Bienen-Verkleidungen, mit köstliche Faschingskrapfen und traditionelle Karneval-Lieder rundeten den schönen Nachmittag ab.

Flotte Bienen



Für das ausgelassene Fest hatten die Mitarbeiter den hauseigenen Saal liebevoll mit bunten Girlanden und Konfetti geschmückt. Bereits im Vorfeld hatten die Senioren mit Mitarbeiterin Maria Heubacher fleißig lustige Bienenkostüme aus gelben T-Shirts, Haarreifen und Pfeifenstopfer gebastelt, die sie bei der Feier stolz präsentierten. „Das Motto für das Faschingsfest war auch in diesem Jahr wieder sehr gelungen. Ich finde, wir haben in unserer Bienen-Maskerade sehr ulkig ausgesehen. Es war eine Riesen-Gaudi“, so Gertraud Gsenger, Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Hüttau.