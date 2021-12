Tourismusschüler versüßten dem Krankenhaus Schwarzach den Arbeitsalltag.



SALZBURG. „Tagtäglich sieht man derzeit die Bilder in den Medien, unter welch schwierigen Bedingungen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Krankenhäusern ihren Dienst verrichten und mit wieviel Leid sie konfrontiert sind. Wir, als Tourismusschulen Salzburg, haben uns überlegt, was wir tun könnten, um ein bisschen Adventsstimmung in die Covid-Stationen zu bringen und auch Danke zu sagen für den großartigen Einsatz, der tagtäglich geleistet wird. So kam uns die Idee, dass wir Kekse für die Mitarbeiter backen könnten. Alle Schüler und Lehrer waren von der Idee von Anfang an begeistert und seitdem wird in allen drei Standorten fleißig gebacken", unterstreicht Eva Schlick von den Tourismusschulen Salzburg.

Bad Hofgastein mit dabei



Am Montag, 20 Dezember, wurden die Backwaren an das Krankenhauspersonal überreicht. Bei der Aktion mitgemacht hat unter anderem auch die Tourismusschule Bad Hofgastein. Sie überreichte der Belegschaft des Kardinal Schwarzenberg Klinikums in Schwarzach ihre Kekse. Zusätzlich wurden von den Schülern auch persönliche Weihnachtskarten gestaltet und mit persönlichen Grußbotschaften übergeben. „Wir hoffen, dass wir mit unseren Keksen den Mitarbeitern den Arbeitsalltag etwas versüßen und einen Hauch von Weihnachtsstimmung in die Krankenhäuser bringen können", sagt Schlick abschließend.

