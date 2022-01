Es war ihre erste Abfahrt im Europacup – und die Bischofshofenerin Melanie Niederdorfer konnte dort gleich die ersten Punkte im Europacup in dieser Disziplin erobern.



BISCHOFSHOFEN. Nach den beiden Trainingstagen zur Europacup-Abfahrt diese Woche in St. Anton am Arlberg überzeugte Melanie Niederdorfer am Renntag am Donnerstag (27. Jänner): Mit Platz 18 krallte sich die Bischofshofener Skirennläuferin gleich die ersten Europacup-Punkte in dieser Disziplin bei ihrer Abfahrtspremiere.

Riesentorläufe in Filzmoos

Der geplante Super-G am Freitag (28. Jänner) musste wetterbedingt abgesagt werden. Damit geht es für die Pongauerin dann in ihrer Heimat mit ihrer Stammdisziplin weiter: Am Sonntag und Montag folgen zwei FIS-Riesentorläufe in Filzmoos.

