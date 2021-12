SCHWARZACH, WERFEN. Alljährlich schnüren die Mitglieder des Laufvereins "Schwarzach Trail Salzburgerland" kurz vor Weihnachten ihre Laufschuhe und machen sich für den guten Zweck auf den Weg. Sie überbringen das gesammelte Spendengeld aus den Charity-Veranstaltungen des gesamten Jahres an bedürftige Menschen – natürlich im Laufschritt.

An Werfener Familie gespendet



Ein Teil der Spenden wird Jahr für Jahr direkt in der eigenen Region an Bedürftige übergeben: So landeten heuer 2.000 Euro bei Familie Laubichler in Werfen, die mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen hat. Lisa Laubichler leidet an einem Hirntumor, die Familie plagen seither auch finanzielle Sorgen durch den notwendigen Umbau des Hauses, das barrierefrei gemacht werden musste. "Für uns ist es am schönsten, wenn das Geld unserer Spender direkt in der Region bleibt und zu Menschen kommt, die es wirklich brauchen", sagt Fredl Zitzenbacher vom Laufverein.

Georg Kreer (2.v.l.) und Fredl Zitzenbacher (Mitte) überbrachten die Spende an Lisa und Matthias Laubichler mit Sohn Michael.

Geld kommt regional zum Einsatz



Ein weiterer Teil der Spenden ging an das mobile Kinderhospiz in Schwarzach und ein Teil geht jährlich an eine große Spendenorganisation: Liefen sie früher zum Ö3-Weihnachtswunder St. Pölten oder Villach, so wurde ein Teil des Geldes zuletzt an den "Licht ins Dunkel"-Fonds im ORF-Landesstudio Salzburg gebracht. Am 17. Dezember machte sich die Abordnung abends von Schwarzach auf den Weg nach Salzburg. "Wie es sich für einen Laufverein gehört, bringen wir unsere Spenden natürlich 'laufend' ans Ziel", sagt Zitzenbacher. Am Weg gab es auch etliche Labestationen, bei denen die Bevölkerung wiederum Geld spenden konnte. So stoppte die Gruppe u. a. beim St. Johanner Lichtadvent, auf der Bischofshofener Sprungschanze, im Markt Werfen oder auf der Burg Golling, wo sie mitten in der Nacht freundlich empfangen und mit warmen Getränken und einer kleinen Stärkung empfangen wurden.

