Zwei Mauerbacher suchen ihre Helden der Stunde vom 23. April.



REGION PURKERSDORF. "Wir fuhren bei Wolf in der Au entlang des Wienflusses mit unseren Rädern eine kleine Anhöhe hoch. Mein Mann wollte noch absteigen, als er beim Eisengeländer leider stürzte. Ich war geschockt, ich bin ja schon 72 und wusste nicht, was ich tun sollte" erzählt Hildegard Ortner der Bezirksblätter-Redakteurin aufgeregt.

Zur richtigen Zeit

Am 23. April kam genau zur rechten Zeit, gegen 13:00 Uhr mittags, ein junges Ehepaar mit kleinem Kind sowie eine junge Frau vorbei und hielten an um Karl Ortner zu helfen. Die junge Frau rief nicht nur die Rettung, sondern beruhigte Hildegard Ortner und ist auch noch etwa eine Stunde bei der 72jährigen geblieben. "Ich konnte nicht einmal den genauen Standort beschreiben, für die Rettung war es sehr schwierig uns zu finden. Über eine Stunde sind die Familie und junge Frau bei uns geblieben. Daraufhin haben zahlreiche Radfahrer uns ihre Hilfe angeboten. Ich war so begeistert von so viel Hilfsbereitschaft" erzählt die Mauerbacherin.

Starke Stütze

"Ich war bewusstlos und habe nichts mitbekommen von alledem. Wie sich nachher herausstellte, hatte ich drei Hirnblutungen" erzählt Karl Ortner. Er wurde mit der Rettung ins Wiener Hanusch-Spital gebracht und am selben Tag entlassen. Da es dem begeisterten Radfahrer aber nicht besser ging, rief seine Frau nach Anraten des Purkersdorfer Arztes Harald Ruth erneut die Rettung und Ortner wurde ins Krankenhaus Tulln gebracht, wo man die Hirnblutungen feststellte. Nach einem etwa einwöchigen Spitalsaufenthalt wurde er mit der Weisung sich zu schonen entlassen. Für die beiden Hobby-Sportler ist nun Ruhe angesagt: "Ich kann jetzt leider längere Zeit nicht radfahren und tanzen, aber wir möchten gerne danke sagen", so Ortner. Die dankbare Gattin ergänzt:



"Wir möchten uns bedanken für die tolle Unterstützung und Hilfeleistung. Mir sind die Tränen gekommen vor Freude, daher suchen wir noch jene junge Dame die für uns da war und die Rettung gerufen hat, ohne ihr wäre Karl vielleicht nicht mehr hier".

Bitte melde dich

Wenn die Helferin gefunden werden will, bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Redaktion unter purkersdorf.red@bezirksblaetter.at. Vielleicht finden wir so die helfende Hand in Purkersdorf.