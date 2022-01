David Stallinger (16) absolviert seine Lehre mit Matura als Vermessungstechniker beim Vermessungsamt in Rohrbach-Berg. An seinem Beruf gefällt ihm die Abwechslung zwischen Innen- und Außendienst sowie die Arbeit im Team.



ROHRBACH-BERG. Nach der vierten Klasse im Gymnasium in Rohrbach-Berg wechselte David Stallinger im September 2019 an die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) der Kreuzschwestern in Linz. Da er gut mit kleinen Kindern umgehen kann, entschied er sich für die Ausbildung als Kindergartenpädagoge. „Im ersten Jahr meiner Ausbildung merkte ich, dass mir die Arbeit nicht so zusagte, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte.“ So begab sich der Rohrbach-Berger erneut auf die Suche nach einer neuen Aufgabe. Von Feuerwehrkommandant Martin Wakolbinger erfuhr er, dass beim Vermessungsamt Rohrbach eine Lehrstelle als Vermessungstechniker mit Matura ausgeschrieben ist.

Lehre beim Vermessungsamt gestartet

Schon nach ein paar Schnuppertagen und einem positiven Bewerbungsgespräch entschied er sich im September 2020, diese Lehre zu machen. „Mir hat gleich von Anfang an gefallen, dass der Beruf so abwechslungsreich ist. Einerseits kann man im Außendienst seine handwerklichen Fähigkeiten erproben und ist mit dem Arbeitsplatz in der Natur körperlich gefordert. Andererseits kann man bei der Verarbeitung und Aufbereitung von Geodaten die eigenen technischen und mathematischen Fähigkeiten am PC anwenden.“ Die Arbeit im Team sei eine weitere Herausforderung.

Lehre mit Matura

Das man berufsbegleitend die Matura machen kann, habe ihn überdies für die Lehrstelle motiviert. „In rund vier Jahren kann ich zusätzlich zur dreieinhalbjährigen Lehre die Matura abschließen", freut er sich. Seine Entscheidung hat der 16-Jährige nicht bereut. Sein Tag ist sehr abwechslungsreich, besonders, wenn es in den Außendienst geht. „Da muss ich schon in der Früh entsprechende Vorbereitungen treffen und die Geräte vorbereiten, bevor es ins Gelände geht. Anschließend werden die Daten im PC verarbeitet.“

Vielseitigkeit im Beruf und der Frezeit

Nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit ist David Stallinger sehr vielseitig interessiert. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Feuerwehr geht er mit seinem Vater gerne auf die Jagd. Die Jagdprüfung ist ein weiteres Ziel. Mit Leidenschaft spielt er die steirische Harmonika. An seinem Arbeitsplatz schätzt er zudem das familiäre Arbeitsklima. „Es ist immer jemand da, der mir weiterhilft, wenn Fragen auftauchen. Gerade in der Einarbeitungsphase fand ich viel Unterstützung."

Weitere Lehrstelle beim Vermessungsamt

Aktuell ist beim Vermessungsamt Rohrbach eine weitere Lehrstelle ausgeschrieben, die ein ähnliches Berufsprofil abdeckt. Gesucht wird ein Lehrling für den Lehrberuf Geoinformatiker, ebenfalls dabei: Lehre mit Matura. Die Lehrzeit umfasst drei Jahre, wobei sich diese bei bereits abgelegter Matura verkürzt. Auskunft dazu gibt es direkt beim Dienststellenleiter Josef Keplinger unter 07289 4290 827534 oder unter josef.keplinger@bev.gv.at.

Zur Sache:

Lehre als Vermessungstechniker (Lehre mit Matura)

Berufsprofil:

Lesen von Skizzen, Plänen und Karten

Arbeiten mit verschiedenen Messgeräten

Mitarbeit beim Planen, Organisieren, Ausführen und Dokumentieren von Vermessungsarbeiten

Mitarbeit beim Erfassen, Berechnen und Auswerten von Vermessungsdaten

Anfertigen von Skizzen

analoges und digitales Erstellen und Bearbeiten von Plänen

Grundvoraussetzungen:

körperliche Eignung für Außendienstarbeiten und die Bereitschaft zur Weiterbildung (Lehre mit Matura)

Persönliche Anforderungen:

soziale Kompetenz

Kommunikationsstärke und Kundenorientierung

Fachliche Voraussetzungen

technisches und mathematisches Verständnis

EDV-Kenntnisse (MS Word, MS Excel)

Lehrzeit: Dreieinhalb Jahre