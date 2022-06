20 Jahre leitete Ludwig Krenn als Obmann den Obst- und Gartenbauverein. Für sein Engagement wurde Krenn vom Landesverbandsobmann mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Siegi Pöchtrager übernimmt nun die Vereinsleitung.

ROHRBACH-BERG. Eine besondere Generalversammlung gab es Anfang Juni beim Obst- und Gartenbau-Verein: Der Präsident des Landesobst- und Gartenbauvereines, Roland Feichtinger, überreichte Ludwig Krenn die Goldene Ehrennadel für sein Engagement als Obmann. Bereits 1948 wurde der Rohrbach-Berger Obst- und Gartenbauverein gegründet. Vor 20 Jahren übernahm Krenn diese Aufgabe und ging tatkräftig und mit Leidenschaft an die Arbeit: Dadurch entstanden in den zwei Jahrzehnten über 90 Aktivitäten und ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm.

Rund um den Garten und für die Natur etwas

Immer wieder wurden Geräte angekauft und somit ein Geräteverleih aufgebaut. Zahlreiche Werkzeuge und Maschinen sind bei Ludwig Krenn, Hubert Springer und Brigitte Schlechtl gelagert und können von den Mitgliedern jederzeit ausgeborgt werden, um den Baumschnitt, die Vertikutierarbeit, den Heckenschnitt und vieles andere mehr zu erleichtern. „Mir war es immer wichtig, für Männer und Frauen, die der Garten anspricht, etwas zu bieten“, erzählt Krenn, der sich über die bereits knapp 400 Mitglieder freut, nachdem bereits heuer wieder viele Neumitglieder zu verzeichnen sind. Immer wieder gab es Baumschnittkurse, Wanderungen in der Region, Betriebsbesichtigungen, Wein- und Mostverkostungen, eine jährliche Unterstützung für die beiden Kindergärten in der Gemeinde mit frisch gepresstem Apfelsaft und andere Aktivitäten.

Bienenschaukasten steht bei Villa sinnenreich

Vizebürgermeister Franz Hötzendorfer lobte Krenn für sein Engagement als Obmann des Vereins. Projekte in Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein wurden vorgestellt: Etwa Grünraumgestaltungen für Bienen und ein Glyphosatverbot. So entstand inzwischen ein Bienenschaukasten in der Villa sinnenreich auf Initiative des Obst- und Gartenbauvereines. Im Rahmen der Generalversammlung hielt Tanja Huttegger einen Vortrag über Wildkräuter mit Tipps zum Sammeln und der Verwendung dieser.

Neuer Obmann möchte Verein so weiterführen

Da Ludwig Krenn (meist auch ‚Luki‘ genannt) als Obmann zurückgetreten ist, wurde Siegi Pöchtrager für diese Aufgabe gewählt. Der 53-jährige Rohrbach-Berger arbeitet als Professor an der Universität für Bodenkultur Wien. „Ludwig Krenn ist bereit das ‚O‘ vom Obmann beizubehalten, aber nicht mehr als Obmann, sondern als Organisator“, freut sich Pöchtrager über die großartigen Leistungen seines Vorgängers und auch weitere Unterstützung. Pöchtrager: „Ich bin bemüht, den Obst- und Gartenbauverein in dieser Form weiterzuführen. Luki lebt die Arbeit für den Verein mit Leib und Seele.“

Sommerschnittkurs für Interessenten

Das nächste Vereinsangebot gibt’s bereits am Freitag, 24. Juni um 16 Uhr: Einen Sommerschnittkurs im Garten von Hubert Springer (Anmeldungen direkt bei Springer: 0664/138435).