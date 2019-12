Der langjährige Gastronom Karl Perfahl (69) ist am 28. Dezember verstorben. Er hat 25 Jahre die Marktstubn in Haslach betrieben. HASLACH, AIGEN-SCHLÄGL (hed). „Salve! A Weizerl gefällig“, waren die Grußworte vom Karl. Er kannte seine Stammgäste. „Ja, bitteschön“. Schon war man mittendrin. Von 1988 bis 2013 hatte er in Haslach sein legendäres Lokal „Die Marktstube“ betrieben. Alleine. Beim Karl hatte jeder Platz am Stammtisch. Und alle waren gleich. An seinem Stammtisch wurde alles „heruntergeredet“. Karl Perfahl war kein „studierter“ Gastronom. Gelernt hat der gebürtige Rohrbach-Berger Elektrokaufmann. Er war ein „Weltmann“. Vier Jahre war er beruflich in Saudi Arabien, drei Jahre in Deutschland. Für die Gastronomie habe ich mich aus Leidenschaft entschieden. Das taugt mir“, erzählte der Karl in einem frühen Gespräch beim Stammtisch. Vorher führte er acht Jahre ein Lokal in der Linzer Innenstadt. Legendär der „Ripperltag“ am Mittwoch: Ripperl mit Sauerkraut, Knödel und Kartoffel- ein wahres Kulinarium servierte der Karl. Aus der Ruhe ließ sich „Karlo“ - so nannten ihn viele seiner Freunde - nicht so leicht bringen.



"Schmäh" am Stammtisch

Eine persönliche Erinnerung aus jener Zeit: „Ah, der Redakteur schaut auch noch vorbei. Hast eh de Kamera net mit, sonst is ma wieder in der Zeitung“, grüßt ein Stammgast beim Eintreten. “Da brauchst da net fiachtn, di büdlt eh koana ab“, scherzte sein Gegenüber. Der „Schmäh“ hatten Platz am Stammtisch. Stänkerer und „Ungusteln“ hatten jedoch keinen Platz in seiner „Marktstubn“. Dafür sorgt der Karl selbst. Karl Perfahl hat ein Stück Wirtshausgeschichte in Haslach und darüber hinaus mitgeschrieben. Viele Reisen wollte er in seiner Pension machen, auch eine Weltreise war angedacht. Das hat sein Gesundheitszustand nicht mehr möglich gemacht. Seinen Freund Heinz Bayer hat er auch in seiner Pension bei Motorsportrennen als Koch begleitet. Ein Unikat war er auf jeden Fall der Karl – unvergesslich. „Du wirst uns einmal abgehen“, sagte einmal ein Stammgast zu ihm: „Keiner geht ab“, wimmelte Karlo ab. „Salve Karl!

Zur Sache:

Ein Porträt über Karl Perfahl und seine „Marktstubn“ in Haslach anlässlich seiner Pensionierung im Dezember 2013 unter: „Wirtshaus ist Geschichte“ (Hier klicken) .