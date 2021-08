43 Mannschaften lieferten sich in der Formation Doublette (Teams zu zwei Personen) am vergangenen Samstag spannende Duelle auf der Kranzling. Sensationell holte sich Andreas Schwendtner vom PSV Wels bei den Staatsmeisterschaften als krasser Außenseiter den österreichischen Meistertitel.



HASLACH, WELS. Mit beiden Füßen im Kreis. Tief durchatmen. Ein konzentriertes Ausholen des Armes. Schwungvoll wird die Kugel geworfen – klack. Ein perfekter Treffer – Viele solche Würfe konnte man am Samstag beim 1. „Kranzling Open“ der Sektion Pétanque des Sportvereins Haslach beobachten.

Teilnehmer aus ganz Österreich

Kein Wunder, 43 Mannschaften aus ganz Österreich lieferten sich spannende Duelle um das Preisgeld. „Besonders erfreulich ist, dass neben den Profis aus ganz Österreich auch einige Hobbymannschaften vertreten waren“, freut sich der Haslacher Sektionsleiter und Präsident des Pétanque-Verbandes Oberösterreichs Andreas Priesner. Nicht zuletzt das wunderbare Ambiente sorgte für die rege Teilnahme. Auch die gute Organisation und Verpflegung wurde von den Teilnehmern und Besuchern geschätzt. Das perfekte Wetter rundete die Veranstaltung zusätzlich ab.

Harter Weg ins Finale

Nach den vier Vorrunden ging es für die besten 16 Teams im K.O.-System weiter. Ein harter Weg bis ins Finale. Letzteres war ein nervenaufreibendes Duell auf Augenhöhe. „Über eineinhalb Stunden dauerte dieser Kampf. Schlussendlich konnte sich die Mannschaft aus Wien knapp mit 13:9 durchsetzen und holte sich den Titel“, schilderte Turnierleiter Priesner den spannenden Kampfverlauf.

Die Ergebnisse: 1. Rang: Michael und Michaela Kalina, 2. Rang: Pierre Avedikian und Georg Viehböck, 3. Rang: Thierry Finck und Rémi Pomel.

Staatsmeisterschaft am Sonntag

Am Sonntag wurde die Österreichische Meisterschaft im Tête à Tête (1 gegen 1) ausgetragen. 34 Herren und 11 Damen nahmen an diesem Turnier teil. „Trotz der besonders schlechten Wettervorhersage konnten wir alle acht Spiele gut über die Bühne bringen“, so die Organisatoren von der Sektion Pétanque des SV Haslach. Bei den Damen konnte sich Brigitte Szmodits mit nur einer Niederlage in den Vorrunden bis ins Finale durchsetzen und darf sich nun Österreichische Meisterin nennen. Zweite wurde die starke Newcomerin Bernadette Luza vor Maria Schimak auf Rang drei.



Staatsmeistertitel für Andreas Schwendtner aus Wels

Bei den Herren holte sich Andreas Schwentner vom PSV Wels/Tolleterau, überhaupt erst kurzer Besitzer einer Spieler-Lizenz, den Staatsmeistertitel. Schwendtner zog mit Platz 15 (36 Mannschaften) in die K.O.-Phase ein. Von da an war er nicht mehr zu stoppen. Mit einer taktischen Meisterleistung und perfektem „Legerspiel“ brachte er seine Gegner zur Verzweiflung. Platz zwei belegte nach einer knappen Niederlage mit 11:13 Rémi Pomel. Dritter wurde Pierre Avedikian. „Ein großes Dankeschön geht an alle fleißigen Helfer und Organisatoren, ohne die ein solches Turnierwochenende niemals möglich wäre", bedankt sich Turnierleiter Priesner bei allen Akteuren.

