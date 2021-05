In der Stadt Salzburg gibt es viele Spielplätze. Um genauer zu sein 83, die für Spiel und Spaß sorgen. Also rauf auf die Schaukeln, runter über die Rutschen und buddeln in den Sandkisten. Das Stadtblatt wünscht viel Spaß dabei.

SALZBURG. Die Bezirksblätter Salzburg haben für euch versucht, alle öffentlichen Spielplätze im Land zu erfassen und deren Angebote und Größen aufzulisten. Dazu haben wurden alle Gemeinden im Bundesland kontaktiert und um Mithilfe gebeten. Viele Gemeinde haben mitgemacht und uns ihre Informationen geschickt. Diese findet ihr hier für die Stadt Salzburg aufgelistet. Die Bezirksblätter Salzburg erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit für diese Liste.

Auflistung nach Stadtteilen

Um den Überblick zu behalten, haben wir die Spielplätze nach Stadtteilen geordnet. Bitte beachtet, dass die Stadt Salzburg darum bittet, das auf den Spielplätzen nicht geraucht werden darf. Auch herrscht ein Alkohol und Hundeverbot auf den Spielplätzen.

Spielplätze in Aigen

In der Geißmayerstraße finden sich auf 2.300 Quadratmeter Spielgeräte, Fussball. Am Ignaz-Rieder-Kai, am 4.200 Quadratmeter großen Spielplatz in der Rettenpacherstraße und am 1.500 Quadratmeter großen Spielplatz im Sonnenpark gibt es Spielgeräte. Im Preuschenpark gibt es Spielgeräte, Fussball, Streetball, Tischtennis und neben einer WC-Anlage in der Nähe auch eine Trinkwasserversorgung. In der Slavi-Soucek-Straße findet man Spielgeräte, Fussball, Streetball und Tischtennis.

Spielplätze in Gnigl

In Gnigl findet sich in der Aglassingerstraße ein kleiner (440 Quadratmeter) und in der Samstraße (1.800 Quadratmeter) sowie am Spielplatz in der Schulstraße (2.700 Quadratmeter) Spielgeräte. Der 2.000 Quadratmeter Spielplatz in der Schillinghofstraße bietet neben den Spielgeräten eine Fläche zum Fußballspielen. In der Lerchenstraße warten auf 7800 m2 Spielgeräte, Fussball, Streetball, und Tischtennis auf die Besucher und im Minnesheimpark gibt es den 2000m2 großen Spielplatz, der neben den Spielgeräten, Streetball, Tischtennis auch eine Trinkwasserversorgung und Toiletten in der Nähe bietet.

Im Zentrum der Innenstadt

Hier finden sich folgende Spielplätze. Am Franz Josef Kai (1.500 Quadratmeter) und am Gebirgsjäger Platz (3.700 Quadratmeter) gibt es tolle Spielgeräte zu entdecken.

Der Spielplatz am Franz-Josef-Kai aus der Luft fotografiert.

Foto: Stadt/Alexander Killer

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Am 1.500 Quadratmeter großen Zauberflötenspielplatz finden sich Spielgeräte, Trinkwasser und Toiletten. Auch der Volksgarten wartet mit Toiletten auf, aber nicht nur das. Hier gibt es Spielgeräte, Fussball (Soccer-Käfig), Streetball und eine neuerrichtete Wasseranlage.

Der Wasserspielplatz im Volksgarten wurde erneuert und wartet mit einem Hochseilgarten auf die jungen Abenteurer.

Foto: Stadt/wildbild

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Der neue Hochseilgarten im Volksgarten.

Foto: Stadt/wildbild

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Auch ein "Hochseilgarten" (rund 4,5 Meter hoch, bei dem eine Mini-Boulderwand, Kletterstangen oder Hängeleitern zum Einsatz kommen) und der erste Wasserspielplatz in Salzburg ist dabei, wo ein Hügel, zwei Brunnen, Holzrinnen, ein steinerner „Bachlauf“ und jede Menge Sand auf die Kinder wartet. Zusätzlich gibt es einen Kleinkinderspielbereich sowie ein Drehkarussell mit dem Namen "Supernova". Der 1.800 Quadratmeter große Kletterparcours Müllner Schanze lässt das Kletterherz höher schlagen. Hier finden sich Spielgeräte und Kletterparcours.

Der Kletterpark Müllner Schanze bietet viel Klettervergnügen oberhalb der Stadt.

Foto: Stadt/Susi Berger/Camera Suspicta

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Besonders ist auch der Spielpfad am Mönchsberg, wo sich wegbegleitend Spielgeräte zur Rast und zum Spiel einladen.

Den Spielepfad am Mönchsberg probierte sogar Bürgermeister Harald Preuner aus.

Foto: Archivbild: Stadt Salzburg

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Diese Spielplätze gibt es in Itzling

In der Erzherzog-Eugen-Straße, Julius-Haagn-Straße, Kirchenstraße sowie am Veronaplatz gibt es Spielplätze, die mit Spielgeräten auf Besucher warten.

In Itzling bietet der Spielplatz und angrenzende Park viele Möglichkeiten zur Bewegung.

Foto: sm

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Auf der Fußballwiese in Itzling lässt sich toll Fussball spielen und auch die Schopperstraße bietet Platz für Spielgeräte und Fussball.

Der Spielplatz in Itzling bietet sicheres Schaukeln für Kleinkinder.

Foto: sm

hochgeladen von Sabrina Moriggl

In der Goethestraße wird die Möglichkeit des Fußballspielens um Spielgeräte, Streetball und ein Hügelgelände ergänzt. In Rauchenbichl finden sich am Spielplatz Spielgeräte, Fussball, Streetball, Tischtennis und in der Nähe auch ein WC.

Im Itzlinger Spielplatz findet sich unter anderem zwei Tischtennisplatten.

Foto: sm

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Viele Möglichkeiten in Lehen Nord

In der Alois-Stockinger-Straße, der General-Arnold-Straße, Hüttenbergstraße und Scherzhauserfeldstraße gibt es Spielplätze mit Spielgeräten. In der Schumacherstraße kommen Ballfans auf ihre Kosten. Neben Spielgeräten findet man hier eine Fußballwiese, einen Soccer-Käfig, Streetball und eine Tischtennisplatte zum bespielen. In der Paumannstraße gibt es neben Fussball und Spielgeräte auch Spielwasser und Trinkwasser. Viel Raum warten in den zwei Parks in Lehen.

Viel Platz zum toben bietet der Spielplatz am Glanspitz. Hier finden sich auch zwei Tischtennistische.

Foto: sm

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Am Glanspitz-Areal findet man sowohl Spielgeräte, Fussball, Tischtennis, Boule, Slackline, als auch ein WC. Im Lehener Park hingegen gibt es Spielgeräte, Streetball, Volleyball, Tischtennis, Spielwasser und neben dem WC auch die Möglichkeit Trinkwasser zu konsumieren.

Klein aber fein sind die Plätze in Lehen Süd

In der Esshaverstraße findet man mit Sandkasten, Schaukelpferd, Wippe, Dreh-Karussell, Sandkasten, Schaukel, Rutsche und Holzhäuschen eine Ausstattung, die vor allem kleinere Kinder begeistert.

Foto: sm

hochgeladen von Sabrina Moriggl

In der Esshaverstraße und der Leonhard-von-Keutschach-Straße findet man Spielplätze mit Spielgeräten.

Klein und fein ist der Spielplatz in der Esshaverstraße.

Foto: sm

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Der Spielplatz mit Spielgeräten in der Leonhard-von-Keutschach-Straße.

Foto: Neumayr

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Der Spielplatz in der Leonhard von Keutschach Strasse im Stadtteil Lehen.

Foto: Neumayr

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Der Spielplatz Gailenbachweg bietet neben Spielgeräte auch die Möglichkeit Fussball zu spielen und in der Wallnergasse steht ein Soccer-Käfig sowie Spielgeräte zur Verfügung. Tischtennis ist auch am Spielplatz mit Spielgeräten in der Lehener Straße möglich.

Spielplätze in Leopoldskron

In der Firmianstraße findet sich eine Spielwiese, auf der auch Fussball gespielt werden kann. Im Hans-Donnenberg-Park gibt es Spielgeräte, Fussball, Streetball, Tischtennis und die Möglichkeit Volleyball zu spielen. Spielplätze mit Spielgeräten gibt es auch am Josef-Moosbrucker-Weg und der König-Ludwig-Straße. Am Schwarzgrabenweg bietet eine Spielwiese und Spielgeräte viel Gelegenheiten zum austoben.

Am See in Liefering gibt es viel zu sehen

In Liefering finden sich in der Abtsdorferstraße, Brandelbühel/Keltenweg und am Salzachsee Süd jeweils Spielplätze mit Spielgeräten. Ein Platz zum spielen, mit Fussball, Streesball sowie Trinkwasser und Toiletten findet man am Umweltunnel. Am Forellenweg gibt es neben Tischtennis und Volleyball auch die Möglichkeit Fussball und Spielgeräte zu nutzen, ebenso lässt sich Trinkwasser konsumieren und später in einem WC in der Umgebung wieder abgeben. Wer Beachvolleyball spielen möchte, der ist am Salzachsee Nord gut bedient. Hier gibt es Spielgeräte, Fussball, Streetball, Boule und neben der Trinkwasserversorung auch Toiletten.

Eine kleine aber feine Auswahl in Maxglan

In Maxglan gibt es einen Spielplatz in der Glanfeldstraße, im Huemerpark, der Julius Welser Straße und der Kendlerstraße/Kräutlerweg. Einen Spielplatz mit Spielgeräten und zum Tischtennis spielen findet man im Stölzlpark. Ein Platz mit Spielgeräten und Platz zum Fussball spielen gibt es in der Richard-Knoller-Straße. In der Karl-Adrian-Straße stehen Spielgeräte, Fussball, Streetball und Trinkwasser bereit. Neben Spielgeräten findet sich in der Kendlerstraße/Rollbahn auch Streetball, Tischtennis und Beachvolleyball. Und Spielgeräte, Fussball, Streetball sowie Tischtennis findet man in der Schliesselberger Gründe.

In Morzg lässt sich gut spielen

Wer in Morzg einen Spielplatz sucht, der findet einen in der Billrothstraße, der Eduard-Macheiner-Straße, im Franz-Flöckner-Park und der Michael-Pacher-Straße. Im Hellbrunner Schlosspark gibt es einen tollen Spielplatz mit einer Spielwiese und der Möglichkeit Streetball zu spielen. Eine WC-Anlage ist auch in unmittelbarer Nähe.

Der Spielplatz in Hellbrunn bietet viel Bewegungsraum.

Foto: Stadt Salzburg Niko Zuparic

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Mit 8.000 m² wohl der größte und für manche schönster Spielplatz Salzburgs. Der Spielplatz in Hellbrunn bietet inmitten eines Weidenhains, eine weitläufige Spiel- und Liegewiese. Zusätzlich Streetball (Basketball) und WC-Anlagen.

Foto: Stadt/Johannes Killer

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Der Garten der Sinne lockt in Hellbrunn mit einer Wasser-Wunderwelt für Kinder und Erwachsene. Mit Kneipp-Becken, Trinkbrunnen, Sprühnebel und Hand-Becken gibt es im Sommer eine erfrischende Abkühlung, Top: ins Kneipp-Becken führt eine Rampe ins Wasser, sodass auch Menschen mit Rollstuhl oder Gehbehinderungen gut ins Wasser kommen.

Foto: Stadt/Johannes Killer

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Der Spielplatz Hellbrunn gilt als barrierefrei. Die Spielplätze-Planungsrichtlinien sieht vor, dass Spielplätze generell barrierefrei angelegt werden sollen. In der Praxis bedeutet das eine rollstuhlgerechte und durch einen Wegebelag eindeutig definierte Erreichbarkeit der einzelnen Spielzonen.

Foto: Stadt/ Johannes Killer

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Neben Trinkwasser und WC bringt der Spielpark Süd Streetball, Tischtennis und auch Spielwasser in die Stadt. Fußballfans können auf der Fußballwiese und dem Spielplatz am Offingerweg Fussball spielen. Am Spielplatz Frohnburg Süd findet man Spielgeräte, Fussball, eine Spielwiese und ein WC. Und natürlich darf in Morzg auch nicht der Spielplatz in der Johann-Elias-Straße fehlen. Er bietet Spielgeräte, Fussball, Streetball und Tischtennis.

Ganz schön viel los in Schallmoos

Im Baron-Schwarz-Park finden Spielwütige, gut geschützt durch Lärmschutzwände, auf knapp 24.000 Quadratmetern viel Platz zum spielen. Weiter auch Raum für Fußball, Streetball, Skate-Miniramp, BMX Dirt-Jump (auf mehr als 2.000 Quadratmetern drei Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden) sowie Trinkwasser und ein WC.

Die Dirt Jump-Anlage, im Baron Schwarz-Park, erfreut sich großer Beliebtheit bei einigen BMX-Fahrer der Stadt.

Foto: Stadt Salzburg/Johannes Killer

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Im Dr.-Hans-Lechner-Park finden sich Spielgeräte, Fußball, Tischtennis, Beachvolleyball, Boule, Trinkwasser und Toiletten in der unmittelbaren Nähe. In der Dr.-Karl-Renner-Straße und Robinigstraße gibt es einen Spielplatz mit Spielgeräte und Platz zum Fußball spielen. Auch in der Merianstraße und Röcklbrunnstraße findet sich ein Spielplatz. In der Rupertgasse liegt ein Spielplatz, der auch Platz zum Fußball spielen bietet und die Möglichkeit Trinkwasser zu konsumieren.

Abenteuerspielplatz in Taxham

Wer etwas erleben möchte, der kann sich am Abenteuerspielplatz in Taxham austoben. Auch die Möglichkeit Fußball zu spielen ist vorhanden. In der Guritzerstraße findet man am Spielplatz Spielgeräte, Fußball, Streetball. Tischtennis lässt sich auch am Spielplatz in der Josef-Ressel-Straße spielen. Die Norbert-Brüll-Straße beherbergt einen Spielplatz und am Spielpark in der Kleßheimer Allee findet sich Spielgeräte, Tischtennis, Basketball, Street-Soccer, Beachvolleyball und Trinkwasser. Eine Erfrischung durch Trinkwasser findet sich auch am Spielplatz in der Taxhamgasse und in der Teisenberggasse wartet ein Spielplatz mit Platz für Fußball und Streetball-Fans.

In luftigen Höhen spielen

Hoch hinaus geht es auf der Zistelalm. Hier findet sich ein toller Spielplatz über der Stadt, der unmittelbaren Naturgenuss bietet.

Teil deine Fotos mit uns - wir freuen uns über jedes Foto, deines Spielplatzes im Stadtteil!

Foto: Symbolbild: pixabay

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Fehlender Spielplatz in der Stadt

Du hast ein tolles Foto von deinem Lieblingsspielplatz und möchtest es gerne mit der Welt teilen, schick es uns! In deinem Bezirk gibt es einen coolen Spielplatz, der hier fehlt - sag es uns! Einfach eine Mail an smoriggl@bezirksblaetter.com senden.

Mehr aus der Stadt liest Du >>hier<<