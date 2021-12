Wer sich impfen lassen möchte, kann ohne Termin und Voranmeldung zu den Impfterminen in der Stadt. Verschiedene Standorte stehen in der Stadt Salzburg dafür zur Verfügung.

SALZBURG. Einfach hingehen und sich die Schutzimpfung geben lassen. Ein Termin ist hierfür nicht notwendig. Es stehen folgende Termine in der Stadt Salzburg bereit:

Donnerstag, 16. Dezember 2021

Von 16 - 20 Uhr, ist die Impfstraße Bahnhof geöffnet.

Impfen im Landtag-Sitzungssaal

"Wir laden die Salzburgerinnen und Salzburger dazu ein, sich dort impfen zu lassen, wo sonst unsere Abgeordneten debattieren und über Gesetze abstimmen", freuen sich Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Am Freitag, 17. Dezember können sich alle ab 12 Jahren von 14 bis 19 Uhr im Sitzungssaal des Salzburger Landtags gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Foto: Land Salzburg/Melanie Hutter

Beide laden dazu ein, sich Sitzungssaal des Salzburger Landtages impfen zu lassen.

Impfen im Salzburger Kapitelsaal

Am vierten Adventsamstag kann man in der Innenstadt nicht nur der Christkindlmarkt, Geschäfte und Co besuchen, sondern sich auch erneut im Kapitelsaal impfen lassen. „Der Kapitelsaal ist für viele Salzburger ein besonderer Ort, haben sie doch dort die ersten Veranstaltungen der ,Szene der Jugend‘, das englischsprachige Theater oder Vorträge von Josef Ratzinger bis Robert Jungk erlebt. Im ebenerdigen Foyer gibt es zudem ein Wiedersehen mit den monumentalen Steinschnittbildern von Rosita Magnus aus dem abgerissenen Paracelsusbad", sagt die Präsidentin der Katholischen Aktion Elisabeth Mayer über die Impfaktion im Kapitelsaal.

Bei adventlicher Stimmung steht am 18. Dezember von 10 bis 14 Uhr im Kapitelsaal für einen ersten, zweiten oder dritten Stich bereit. Generalvikar Roland Rasser holte sich hier seine Booster-Impfung. Im Bild mit Simon Ebner (l.), Generalsekretär der Katholischen Aktion und Cornelius Inama (r.), Finanzkammerdirektor der Salzburger Erzdiözese – am Feiertag im Einsatz als Rettungssanitäter der Malteser.

Foto: Katholische Aktion

Samstag, 18. Dezember 2021

Bereits von 8.30 - 15 Uhr, kann man sich in der Impfstraße Bahnhof, (Cineplexx) impfen lassen.

Von 10 bis 14 Uhr, Impfung im Kapitelsaal, Kapitelplatz 6 in Salzburg

Sonntag, 19. Dezember 2021

Von 10 - 14 Uhr, ist die Impfstraße Bahnhof, in der Karl-Wurmb-Strasse 4 geöffnet. Geimpft wird Biontech ab 12 Jahre und Johnson & Johnson - Booster ab 18 Jahre

Bundesheer eröffnet Impfstraße

Seit den 1. Dezember ist die Impfstraße in der Schwarzenberg-Kaserne eröffnet. "Mit der Impfstraße in der Kaserne tragen wir dazu bei, dass die Menschen auf einfache Weise zu einer Impfung kommen", sagt der Militärkommandant von Salzburg Brigadier Anton Waldner.



"Wir bieten für jeden der sich freiwillig impfen lassen möchte, ganz ohne Voranmeldung, im Dezember und Jänner ein besonderes Impferlebnis mit militärischem Flair" Hauptmann Alexander Brandner

Das Bundesheer betreibt an 7 Tagen der Woche eine Impfstation für die Bevölkerung.

Foto: Bundesheer/Wolfgang Riedlsperger

Die Impfstation ist in einer beheizten Zeltstadt auf der Sportanlage in der Kaserne eingerichtet. Der Zutritt erfolgt über den Korridor bei der „Walserfeldhalle“. Parkplätze stehen direkt bei der Impfstraße zur Verfügung.

Öffnungszeiten Impfstraße Schwarzenberg-Kaserne:

Montag bis Freitag: 0800 bis 1800 Uhr

Samstag: 0830 bis 1500 Uhr

Sonn- und Feiertage: 1000 bis 1400 Uhr

                 Videos (3): Land Salzburg

Montag, 20. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark

Dienstag, 21. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark

Mittwoch, 22. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark

Donnerstag, 23. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne, Biontech ab 12 Jahre

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark

Kinderimpfungen in der Stadt Salzburg

Eine eigene Kinder-Impfstraße ist seit 29. November im Salzburger Marionettentheater in Betrieb. Sie steht für alle Kinder von 5 bis 11 Jahren zur Verfügung. "Die Termine hier laufen in ruhiger, geordneter Atmosphäre, die Kinderärzte haben genügend Zeit für die Beratung, können alle Fragen beantworten und die Marionetten unterstützen uns bei der Nachbereitung", sagt der Impfkoordinator des Landes, Dr. Rainer Pusch.

Im Marionettentheater werden 5- bis 11-Jährige Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geimpft.

Foto: Land/Neumayr/Leo

Und auch Susanne Tiefenbacher, Geschäftsführerin des Marionettentheaters, freut sich über die kleinen Besucher. "Wir haben sehr schöne und charmante Räumlichkeiten, die es den Kindern und Erwachsenen vielleicht angenehmer machen. Ich hoffe, dass die Familien wiederkommen und sich, wenn das Theater wieder geöffnet ist, eine Vorstellung anschauen."

Impfen über die Feiertage hinweg

Beim Impfen wird es keine Weihnachtspause geben, wie das Land Salzburg informierte. In der Stadt stehen deshalb auch viele Termine für die Feiertage bereit.

Freitag, 24. Dezember 2021

10 - 13 Uhr, Salzburg, Europark



Sonntag, 26. Dezember 2021

10 - 14 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne

Montag, 27. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark

Die Impfstraße in der Schwarzenberg-Kaserne ist im Dezember 2021 und Jänner 2022 sieben Tage die Woche für Impfwillige geöffnet.

Foto: Bundesheer/Wolfgang Riedlsperger

Dienstag, 28. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, SchwarzenbergkaserneSchwarzenbergkaserne

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark

Mittwoch, 29. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark



Donnerstag, 30. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark, Biontech ab 12 Jahre



Freitag, 31. Dezember 2021

08 - 18 Uhr, Salzburg, Schwarzenbergkaserne

10 - 17 Uhr, Salzburg, Europark



Viel Andrang beim Impfbus. Eine Voranmeldung ist hier nicht nötig.

Foto: Franz Neumayr

Hinweis: Aufgrund logistischer Erfordernisse kann sich der Impfstoff Biontech und Johnson & Johnson bei der Booster Impfung kurzfristig ändern. Wer lieber in eine Ordination zum impfen gehen möchte, findet die nächste Arztpraxis >>hier<< in seiner unmittelbaren Nähe.

