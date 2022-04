In 74 Salzburger Orten werden gemeindeeigene Gebäude und Anlagen noch mit Öl beheizt. 2035 soll endgültig damit Schluss sein – auch im privaten Bereich.

SALZBURG. Mehr als 40.000 Ölheizungen gibt es noch im Bundesland Salzburg – zwischen 13.700 im Flachgau und 1.900 davon im Lungau. Lediglich 45 der 119 Salzburger Gemeinden sind schon ölfrei. Das bedeutet, dass in 74 Orten gemeindeeigene Gebäude und Anlagen noch mit Öl beheizt werden. Zeit, um mit gutem Beispiel voranzugehen, sagt Landtagsabgeordneter Josef Scheinast, Landessprecher der Grünen Wirtschaft.

Auch eine Frage der Haltung



„Der Krieg in der Ukraine führt unsere Abhängigkeit von fossiler Energie vor Augen. Außerdem sind Gas- und Öl-Förderländer, bis auf wenig Ausnahmen, Regime, die problematische Menschenrechtssituationen haben, die wir mit unserem Geld quasi unterstützen", sagt Scheinast. Für ihn ist klar, dass jeder, der kann, auf Öl und Gas verzichten sollte.

Josef Scheinast, Landessprecher der Grünen Wirtschaft: "Ein Heizungstausch sollte nicht ohne vorheriger Energieberatung gemacht werden – das empfehle ich auch den Firmen."

100 Prozent der Kosten erstatten lassen



Die Förderlandschaft ist dafür gerade so gut wie noch nie. Zehn Millionen Euro für den Ölheizungstausch stehen beispielsweise heuer in Salzburg zur Verfügung. Gemeinsam mit den Bundesförderungen können Antragssteller über 10.000 Euro Unterstützung beim Ölkesseltausch erhalten. Einkommensschwachen Haushalten werden – und das ist neu – zwischen 75 und 100 Prozent der Kosten erstattet.

Tauschzwang bis 2035



Eine Chance, die man nutzen sollte, schließlich gibt es in Österreich die politische Absichtserklärung, dass ab 2025 Ölkessel, die älter als 25 Jahre sind, ausgetauscht werden müssen. Ab 2035 soll es in ganz Österreich keine Ölheizung mehr geben. Diese Zeit würde Scheinast nicht abwarten, denn "man weiß nie, wie sich die Ölpreise in den nächsten Jahren entwickeln. Bei jedem Konflikt kommt es zum Mangel." Probleme mit einem Tauschzwang habe aber auch er: "Ich bin gegen das Wegwerfen eines Gerätes, wenn es nicht am Ende seiner Nutzungsdauer angelangt ist."

Wartezeiten aber kein Materialproblem



Da das Interesse an der Förderung hoch sei – 886 Anträge habe es 2021 gegeben – komme es bei Energieberatung und Installateurbetrieben zu Wartezeiten. "Bei der Materialbeschaffung hören wir von den Heizkesselherstellern aber von keinen Problemen", so Josef Scheinast.

