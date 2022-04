Viele können es kaum erwarten – in Kürze startet die Spargelsaison. Dazu gibt es ein Spargel-Rezept von Katrin Ebetshuber.

SALZKAMMERGUT. Spargel ist gesund und lässt sich in vielen verschiedenen Varianten zubereiten. Er ist besonders kalorienarm und somit das Light-Gemüse. Der typische Spargelgeruch stammt von der Asparaginsäure, die gemeinsam mit dem hohen Gehalt an Kalium für die harntreibende Wirkung verantwortlich ist. Spargel als ausgezeichnete Folsäurequelle ist nicht nur für Schwangere von Bedeutung. Grüner Spargel weist einen höheren Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen auf als weißer Spargel.

In Oberösterreich gibt es viele regionale Spargelproduzenten. Beworben wird der OÖ. Spargel auf hofeigenen Internetseiten, über Genussland OÖ, über die AMA Genuss Regionen und natürlich über den Dachverband der OÖ Obst- und Gemüseproduzenten auf gemueselust.at sowie tagesaktuell auf der Facebookseite der OÖ Gemüsebauern: facebook.com/gemueselust.

Auch in der Region gibt es den Spargel aus Oberösterreich zu kaufen

Familie Kirchgatterer: Peiskam 7, Ohlsdorf, Tel. 07612/47226 oder 0699/12988600, gemuese-kirchgatterer.at

• Hofladen Kirchgatterer: Mo, Di, Mi, Do, So erweiterte Öffnungszeiten auf Selbstbedienungsbasis, Fr. 9 bis 17 Uhr

• Laakirchner Wochenmarkt, Laakirchen, Rathausplatz 1, jeden Freitag von 8 bis 11 Uhr

• Salzkammergut Bauernmarkt, Ohlsdorf-Kleinreith, Gewerbepark 5, jeden Freitag von 12.30 bis 16.30 Uhr

• Spargel vom Obstgut St. Isidor und Puppinger Spargel Lindinger & Ecker

FoodCoop Gmunden: Georgstraße 10, Vorbestellung: foodcoop-gmunden.at, Abholung jeden Freitag ab 17 Uhr.

• Spargel vom Spargel- und Biohof Berner. Der Biohof Berner bietet im Bezirk jeden Donnerstag eine Hauszustellung an. Möglich sind individuelle Bestellungen (auch Spargel) oder eine Gemüse/Obstkiste. Bestellungen unter Tel. 07272/2207 oder Mail: bestellung@bernerpupping.at. Das Angebot gilt bis zum Ende der Spargelsaison – danach hängt es von der Nachfrage ab.

Ofenkartoffeln mit grünem Spargel, gerösteten Kichererbsen und Joghurtsauce



Zutaten (5-6 Personen):

5-8 Ofenkartoffeln – je nach Größe

1 Bund grüner Spargel

1 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer

1 Dose Kichererbsen

1 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Paprikapulver

250 g Naturjoghurt

2 -3 TL scharfen Senf

Salz, Pfeffer

frisch gehackten Schnittlauch

(rote) Zwiebelringe

Frisch gehackter Schnittlauch

Zubereitung

Die Ofenkartoffeln gut waschen und im Dampfgarer oder im Topf mit Siebeinsatz ca. 40 Minuten garen.

In der Zwischenzeit den Spargel vorbereiten: Spargel waschen und die holzigen Enden entfernen. Knoblauchzehen schälen und pressen. In einer kleinen Schüssel Olivenöl mit gepresstem Knoblauch, Salz und Pfeffer verrühren.

Kichererbsen abseihen, abspülen und trocken tupfen. Mit Olivenöl und Gewürzen in einer Schüssel gut vermischen.

Für die Joghurtsauce, Joghurt mit Senf, Salz und Pfeffer sowie frisch gehacktem Schnittlauch abschmecken.

Backofen auf 200°C Heißluft vorheizen.

Den Spargel auf 2/3 eines Backblechs verteilen und mit der Olivenöl-Knoblauchmischung marinieren (am Besten mit den Händen vorsichtig durchmischen). Auf dem restlichen Drittel die Kichererbsen verteilen.

Nachdem die Kartoffeln 40 Minuten gegart wurden, diese auf ein Backblech setzten und in den Ofen schieben.

Nach 15 Minuten das Blech mit Spargel und Kichererbsen in den Ofen schieben und noch 15 Minuten mit backen.

Die Kartoffeln vorsichtig der Länge nach (nicht ganz) einschneiden und leicht auseinanderklappen,

Einen Esslöffel Joghurtsauce in die Öffnung geben und jeweils ca.3 Spargelstangen und 1-2 EL Kichererbsen darauf verteilen.

Wer mag kann auch noch (rote) Zwiebelringe und frisch gehackten Schnittlauch darüber streuen.

Dauer: ca. 75 Minuten

Tipp

Das Praktische am grünen Spargel ist, dass man ihn nur waschen und nicht schälen muss. Außerdem ist er schneller durch als weißer Spargel und man kann ihn z.B.: auch nur kurz in der Pfanne anbraten.

Das Rezept stammt von Katrin Ebetshuber

Weitere Spargelrezepte gibt es unter: MeinBezirk.at/kochstorys