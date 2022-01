Auf der B166 ist am Freitagnacht, 28. Jänner 2022, ein Unfall passiert. Ein Lkw-Lenker hatte keine Schneeketten an seinem Fahrzeug angelegt und kam deshalb von der Straße ab. Nachkommende Lenker konnte den Mann aus dem umgestürzten Lkw befreien.

GOSAU. Wie die Polizei schildert, fuhr der 40-jährige Syrer aus Salzburg am 28. Jänner 2022 um 21:15 Uhr mit einem Lkw auf der B166 von Russbach kommend in Fahrtrichtung Gosau. Dabei verwendete er trotz Verpflichtung keine Schneeketten. Im Bereich Pass Gschütt kam er schließlich mit dem Fahrzeug bei Straßenkilometer 34,6 ins Rutschen und in weiterer Folge links von der Fahrbahn ab. Dort kippte der Lkw in der Straßenböschung auf die Beifahrerseite.

Nachkommende Fahrzeuglenker konnten den Mann aus der Kabine befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Bad Ischl verbracht. Die Bergung des Lkws erfolgte durch die Feuerwehren Gosau und St. Agatha. Während des Einsatzes war die B166 für den Fahrzeugverkehr gesperrt.