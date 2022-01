Seit Oktober 2021 häuften sich Anzeigen bei der PI Bad Ischl über versuchte sowie vollendete Diebstähle von Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumenten aus vorwiegend unversperrten Kraftfahrzeugen, die über Nacht in Siedlungsgebieten von Bad Ischl vor Wohnhäusern abgestellt waren.

BAD ISCHL. Aufgrund einer neuerlichen Diebstahlsanzeige am 13. Jänner 2022 und den dazu geführten Ermittlungen konnte ein Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden. Nach Abschluss der Ermittlungen steht der Festgenommene nun im Verdacht, in der Zeit zwischen 12. Oktober 2021 und 13. Jänner 2022 bei zumindest acht Tathandlungen Bargeldbestände sowie Brieftaschen samt Ausweisdokumenten und Zahlungskarten aus unversperrten Fahrzeugen entwendet beziehungsweise dies versucht zu haben, sowie in Einzelfällen mittels entfremdeter Bankomatkarten Waren an Snack-Automaten und Bahnfahrtickets erworben zu haben. Der Beschuldigte zeigte sich bei der Einvernahme teilgeständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels überstellt.