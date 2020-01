Stadtrat Johannes Kogler kandidiert bei der Bürgermeisterwahl durch den Gemeinderat und rittert nun mit Ines Schiller um das Amt des Ischler Stadtchefs.

BAD ISCHL. Johannes Kogler, Stadtrat der Bad Ischler ÖVP, wird sich im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 2. Jänner 2020 der Bürgermeisterwahl stellen. Durch den Rücktritt von Hannes Heide und die geplante „Hofübergabe“ im Hause Heide/Schiller nützt die ÖVP Bad Ischl die Möglichkeit, einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt ins Rennen zu schicken. „Die ÖVP Bad Ischl hat viele Rückmeldungen erhalten, dass Ines Schiller nicht die beste Wahl für die künftige Bürgermeisterin ist. Deshalb, und weil wir auf Grund unseres demokratischen Grundverständnisses auch eine Alternative zur Wahl anbieten möchten, wird Stadtrat Johannes Kogler kandidieren. Das sind wir allen ÖVP Wählern und Sympathisanten in Bad Ischl, vor allem nach einer erfolgreichen Nationalratswahl und einer erfolgreichen Europawahl schuldig“, so Stadtparteiobfrau Sabine Komaz.

Geheime Wahl als Chance

Kogler könne sich nicht nur der ÖVP-Stimmen im Gemeinderat sicher sein, sondern hofft, dass all jene, die Schiller nicht für die beste Wahl halten, dies in einer geheimen Wahl im Gemeinderat mit ihrer Stimmabgabe zum Ausdruck bringen. „Die Chancen, dass ich Bürgermeister werde gehen praktisch gegen Null, aber ich habe nichts zu verlieren. Sollte ich sensationeller weise gewählt werden, dann nehme ich das Bürgermeisteramt mit großer Freude an", so Kogler.

"2021 entscheiden wieder die Bürger"

Fraktionsobmann Willi Blohberger ergänzt: „Bei dieser Bürgermeisterwahl am 2. Jänner stimmen die 37 Gemeinderäte ab. Bei der nächsten Bürgermeisterdirektwahl im Herbst 2021 entscheiden wieder alle Bad Ischlerinnen und Bad Ischler. Spätestens da wird die ÖVP Bad Ischl wieder mit einer neuen Kandidatin bzw. einem neuen Kandidaten und einem tollen Team antreten!“