Neues Rüstlöschfahrzeug und Großraumlüfter für die Feuerwehr Laakirchen

27.04.2017, 15:25 Uhr

Brandrauch vor dem Laakirchner Sicherheitszentrum, begleitet von bombastischer Musik – die Tore öffnen sich – Blaulichter zucken - es ist soweit!



LAAKIRCHEN. Im Zuge einer fulminanten Präsentation konnte am vergangenen Mittwoch das neue Rüstlöschfahrzeug RLFA 2000-200 der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Laakirchen übergeben werden.Zur Freude von Pflichtbereichskommandant ABI Jürgen Sturm und der gesamten Mannschaft der Feuerwehr Laakirchen sind zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Feuerwehr der Einladung zu dieser Übergabefeier gefolgt.

Dieses speziell für technische Hilfeleistung ausgerüstete Fahrzeug wurde in Oberösterreich gefertigt und ersetzt nach 29 Dienstjahren das alte RLFA. Damit ist die Feuerwehr Laakirchen in diesem Einsatzspektrum wieder auf dem neuesten Stand der Technik. Neben dem neuen Einsatzfahrzeug mit 2000 l Wasser, 200 l Schaummittel und hydraulischen Rettungsgeräten wurde auch ein fahrbarer Hochleistungslüfter angeschafft. Dieses Spezialgerät dient zur Brandrauchentlüftung in Industriehallen und Tiefgaragen und wird in Zukunft bei Brandeinsätzen in diesem Bereich eine wertvolle Hilfe sein. Auf Grund seiner enormen Leistungsfähigkeit wird dieses Gerät auch überörtlich, z.B. bei Tunnelbränden, eingesetzt.