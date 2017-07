AT

4810 Gmunden AT

Strandbad , 4810 Gmunden AT

Quattro Mixed Beachvolleyball Turnier



Am 26. August 2017 startet das erste Strandbad Mixed Beachvolleyball Turnier für JEDERMANN!

Mitmachen darf jeder der gerne Volleyball spielt oder sich einmal darin versuchen möchte!



Wann? 26. August 2017

Wo? Strandbad in 4810 Gmunden

Beginn? 9:30 Uhr

Ende? ca. 18:00 Uhr



Gespielt wird in Mixed 4er Teams (mindestens eine Frau pro Team) mit maximal 16 Mannschaften.



15€ Startgeld



Anmeldungen unter der Mail Adresse: andi-gruber@gmx.at