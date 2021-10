Günter Streicher von der SPÖ ist neuer Schärdinger Bürgermeister. Die BezirksRundschau bat ihn um ein erstes Statement.



SCHÄRDING. Die BezirksRundschau erwischte Streicher telefonisch feiernd am Schärdinger Stadtplatz. "Ich kann es noch gar nicht glauben", sagt er. Im Hintergrund sind Gratulanten zu hören. "Jeder drückt mir ein Seiterl in die Hand", lacht der Neo-Stadtchef. Aber hat er mit dem Sieg gerechnet? Streicher überlegt kurz, sagt dann: "Ja schon, weil einfach in den letzten Tagen und Wochen die Stimmung so positiv war – und das aus allen verschiedenen Richtungen. Heute in der Früh hat mir sogar eine junge Frau über den Stadtplatz hinweg zugerufen, dass das heute mein Tag ist", erzählt der Neo-Bürgermeister. Nachsatz: "Aber dass das Ergebnis so klar ausfällt, ich alle fünf Wahlsprengel gewinne, damit hätte ich nicht gerechnet." Auch sein Gegenkandidat, der bisher amtierende Stadtchef Franz Angerer, der seit 2003 im Amt ist, hat ihm bereits gratuliert, wie Streicher sagt.

Ein jahrzehntelanger Prozess

Dem neuen Posten will Streicher mit Demut begegnen. "Für mich ist das eine große Herausforderung und der Höhepunkt meiner ganzen politischen Laufbahn. Es war ein jahrzehntelanger Prozess, der unter dem damaligen Bürgermeister Ferry Gstöttner begonnen hat, als ich als junger Politiker angefangen habe. Dann die letzten zehn Jahre als Vizebürgermeister. Jetzt ernte ich die Früchte der langjährigen Arbeit." Wie der Neo-Stadtchef sagt, habe er auch bereits mit ÖVP und FPÖ gesprochen. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich mit ihnen gemeinsam für Schärding arbeiten will. Mit Transparenz für alle." Auf die Frage, ob sein Sieg eventuell mit der geringen Wahlbeteiligung von knapp 52,4 Prozent zu tun haben könnte, meinte er: "Ich weiß es nicht, aber normalerweise hilft eine geringe Wahlbeteiligung dem Amtsinhaber." Auch an einen Zusammenhang mit dem Rücktritt von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz glaubt er nicht. "Ich kann es zwar nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass sich die Bundespolitik bei einer Bürgermeisterwahl so auswirkt." Auf jeden Fall wird er heute noch entsprechend feiern, wie Streicher zur BezirksRundschau sagt.