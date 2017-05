Neuer Klettersteig bei Kölnbreinsperre

04.05.2017, 11:40 Uhr

Malta-Hochalmstraße nun wieder befahrbar. Speicherstand wegen Kälte-Jänner außergewöhnlich niedrig.

Von Umwelt abgeschnitten

Seltener Einblick in den Speichersee

Neuer Klettersteig

MALTA. Noch im Mai soll bei der Kölnbreinsperre ein neuer Klettersteig fertiggestellt werden. Aufgrund starker Schneeverfrachtungen am Wochenende mussten laut Verbund die Vorbereitungen für den Saisonstart auf der Kölnbreinsperre unterbrochen werden.Nach Freigabe durch die Lawinenkommission konnte die Malta-Hochalmstraße heute früh vollständig bis zum Berghotel freigegeben werden. Das Ausflugsziel befindet sich in einer hochalpinen Gebirgsregion. Das Berghotel Malta bei der Kölnbreinsperre liegt auf knapp 2.000 Meter Seehöhe und war am vergangenen Wochenende nach einem späten Wintereinbruch für mehrere Tage von der Umwelt abgeschnitten. Vor allem aufgrund der starken Schneeverwehungen musste die 14,4 Kilometer lange Malta-Hochalmstraße aus Sicherheitsgründen für jeden Verkehr gesperrt werden, womit auch die Vorbereitungsarbeiten für den Saisonstart unterbrochen wurden.Erst gestern gab die Lawinenkommission grünes Licht und die Straße konnte vollständig bis zum Hotel geräumt werden. Somit ist die Malta-Hochalmstraße ab morgen, Freitag, den 5. Mai 2017, wieder für den Verkehr geöffnet.Der Stausee bildet den größten erneuerbaren Energiespeicher, der im kältesten Jänner seit 30 Jahren besonders stark beansprucht wurde. Aufgrund des hohen Strombedarfs stand die Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck im Dauereinsatz, und als Ergebnis ist der Füllstand des Kölnbreinspeichers für Anfang Mai außergewöhnlich niedrig, womit sich für die Besucher spektakuläre Einblicke in den ansonsten aufgestauten Talabschnitt ergeben.Die Kölnbreinsperre und das Berghotel Malta zählen jedes Jahr mehr als 120.000 Besucher. Neben dem Airwalk, der traditionellen Motorradsegnung am 10. Juli 2017 und dem Bungee-Jumping im August bietet Verbund heuer eine zusätzliche Attraktion: An der linken Flanke wird in unmittelbarer Nähe zur Staumauer ein Klettersteig errichtet, der in mehreren Varianten für alle Kletterbegeisterten eine einzigartige Herausforderung bietet und auch von Kärntner Einsatzorganisationen für Übungen genutzt werden wird. Der neue Klettersteig bei der Kölnbreinsperre wird noch im Mai 2017 fertiggestellt und freigegeben werden.