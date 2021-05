Vor 9 Tagen hat die heimische Gastro nach über sechs Monaten Zwangspause ihre Türen wieder öffnen dürfen. Wie die erste Woche verlaufen ist, welche Schritte nun verlangt werden und wie man auch künftig die Branche ankurbeln will haben Vertreter der Gastronomie und die VP NÖ im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

NÖ. Nach langem Warten durfte die Gastronomie endlich wieder öffnen. Um den Start für die Unternehmer zu vereinfachen, gibt es ein Gewinnspiel, das zum Gang ins Wirtshaus motivieren soll.

Gewinnspiel - #meinwirt

Damit auch künftig die Tische in den heimischen Gastronomie-Betrieben gefüllt werden, haben die niederösterreichische Volkspartei gemeinsam mit der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) ein Projekt auf die Beine gestellt: "Nah. Sicher. Mein Wirt."

Im Rahmen dieses Programms werden alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher belohnt, die in einem Restaurant, Gasthaus oder Kaffeehaus etwas konsumieren, dazu motiviert, ein Bild ihres Besuches zu machen und dieses dann zu posten.

"Also kurz einfach ins Wirtshaus gehen oder überall da, wo man bewirtet wird. Ein Foto schießen und hochladen. Dann heißt's Daumen drücken," erklärt VPNÖ-Geschäftsführer Bernhard Ebner in aller Kürze zum Gewinnspiel.

Also entweder auf einer sozialen Plattform wie Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #meinwirt oder auf der Homepage zur Aktion - meine.vpnoe.at/meinwirt

Das Gewinnspiel startet am 1. Juni 2021 und endet am 30. Juni. Die Gewinner werden per Zufall gelost und die Preise sind Gutscheine für die Gastronomie, um so die Branche weiter anzukurbeln.

Weitere Öffnungsschritte

Neben diesem Gewinnspiel verlangen sowohl Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus und WKNÖ Spartenobmann Mario Pulker als auch die beiden Gastronome Doris Schreiber und Michael Kolm weitere Öffnungsschritte.

Dabei sind vor allem drei Forderungen zentral:

Ausweitung der Sperrstunde auf Mitternacht

Reduzierung des Abstandes von 2 Meter auf 1 Meter

Anheben der maximalen Personenanzahl

"Die erste Woche ist für uns Gastronome sehr gut verlaufen. Die Gäste haben sich vorbildlich verhalten. Jede und jeder waren getestet, genesen oder geimpft,"

so Gastronomin Doris Schreiber und meint weiter, dass die Wirten immer alle Maßnahmen vorbildhaft mitgetragen hätten und daher auch nun bereit wären für weitere Öffnungsschritte.

Weitere Forderungen an die Politik

Neben der Lockerung der Maßnahmen gibt es seitens WKNÖ Spartenobmann Mario Pulker weitere Forderungen.

"Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Daher sollen Förderungen und auch die Kurzarbeit weiter bestehen bleiben. Ebenso braucht es eine Zusicherung der 5 Prozent Werbesteuer," so Pulker.

Außerdem braucht es für die Hotellerie auch das Aufheben der Reisebeschränkungen für Drittstaaten, da viele Hotelbetriebe von dem Auslandstourismus abhängig sind.

Was ist mit der Nachtgastronomie?

Jener Teil der Gastronomie, der derzeit immer noch die Füße stillhalten muss, ist die Nachtgastronomie. Auf diese soll auch nicht vergessen werden. Ein erster Schritt in eine richtige Richtung ist das Ausdehnen der Sperrstunde. Diese könnte es vielen Unternehmern schon ermöglichen, den Betrieb wieder aufzunehmen. Ein erster Lichtblick ist dabei der 10. Juni, für welchen die nächsten Öffnungsschritte erwartet werden.