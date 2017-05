Gespielt wird wieder im "Doppel-Pack"

Liebe Spielefreunde,es ist wieder soweit und das sogar im doppelten Sinne:am, abundam, abBeides, wie üblich, in unserem Clublokal, Harlander Straße 28, 3100 St Pölten.Es sind wieder einige nette Spiele eingetroffen. Wir bringen zB unter anderem mit:

(HAIM SHAFIR) von, bei diesem Spiel müssen die Spieler um die Wette würfeln und mit allen entweder rot, blau oder schwarze Zeichen erlangen. Wem das gelingt, der schnappt sich die entsprechende Figur aus der Mitte oder von einem Mitspieler. Sobald alle aus der Mitte genommen wurden, endet das Spiel und man wertet die geschnappten Pöppel. Jeder gibt unterschiedlich viele Punkte. Ein rasantes, aber auch sehr lustiges Spiel für alle Altersstufen.(MICHAL GOLEBIOWSKI) von, hierbei geht es um das altbekannte Mikado in neuem Gewand. Es müssen Spaghetti –Schnüre in vorgegebener Zeit vom Teller genommen werden, ohne dass die Fleischbällchen und andere Spaghetti von Teller fallen, auch hier gilt, die längere Nudel mag zwar schwieriger zu bekommen sein, bringt aber dafür die meisten Punkte.(STEFFEN BENNDORF) bei, 2013 wurde QWIXX zum Spiel des Jahres nominiert. Das klappte zwar nicht ganz, jedoch ist es immer noch ein tolles Spielprinzip. Im DUELL versuchen zwei Spieler möglichst viele ihrer Steine auf den vier Reihen zu platzieren, Türme zu bauen und sogar gegnerische Steine zu schlagen um am Ende, klarerweise, die meisten Punkte zu lukrieren.Beimbringen wir diesmal wieder (zusätzlich) die tollen Bausteine vonmit,und wär das alles noch nicht genug, packen wirnoch oben drauf (o;Wir freuen uns wieder auf euren zahlreichen Besuch.Mitspielen istMit verspielten Grüßen,Astrid und Christian