Hubschrauber rückte aus: 16-jähriger Mopedlenker schwer verletzt

18.09.2018, 10:00 Uhr

Verkehrsunfall im Stadtgebiet von St. Veit: 16-jähriger Mopedlenker war nach Sturz bewusstlos.

ST. VEIT. Bei einem Verkehrsunfall in der Klagenfurter Straße in St. Veit kam es Montag-Abend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Mopedlenker aus St. Veit wurde dabei schwer verletzt. Bei der Kreuzung der Klagenfurter Straße mit der Glangasse fuhr er dem Auto eines 50-jährigen St. Veiters auf. Dieser musste beim Abbiegen mit seinem Heck aufgrund eines querenden Radfahrers auf der Klagenfurter Straße stehen bleiben.Der 16-jähriger konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr dem Auto ungebremst auf. Dabei wurde ihm sein Helm vom Kopf geschleudert, er stürzte über das Auto hinweg auf die Straße und blieb dort bewusstlos liegen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.