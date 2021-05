BezirksRundschau-Leser Thomas Lamplmair hat einen traumhaften Sternenhimmel eingefangen – beim letzten Neumond waren die Verhältnisse perfekt.

LAUSSA. „Die Friedenskapelle in der Laussa kannte ich schon von einer Familienwanderung. Sie hat mir total gut gefallen und da kam mir auch schon die Bildidee“, erzählt Thomas Lamplmair. „Beim letzten Neumond waren die Verhältnisse perfekt, denn für so ein Bild muss viel zusammenstimmen: Mondphase, Stand der Milchstraße, Wetter und Dienstplan.“ Also marschierte der Ternberger um 23 Uhr rauf zur Kapelle und blieb dort bis zur Morgendämmerung.

„Es ist eine total faszinierende Nacht gewesen. Ruhig und friedlich ist es dort oben – ein wahrer Kraftplatz. Den Sternen bei ihrem Lauf zusehen und ab und zu eine Sternschnuppe erblicken.

Spezielle und zeitintensive Aufnahme- und Entwicklungstechniken ermöglichen dann solche Bilder, die wiederum doch nur ein Abklatsch der Realität sind“, so Lamplmair.