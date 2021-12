PFARRKIRCHEN. Am Samstag, 25. Dezember kurz nach Mittag ging in Pfarrkirchen in einem Mehrparteienhaus ein Adventkranz in Flammen auf.

Kurz unbeaufsichtigt wurde einer älteren Dame ein Adventkranz am Christtag zum Verhängnis. Da die Bewohnerin den Brand nicht mehr löschen konnte schlug sie Alarm und verließ die Wohnung.

Da die Wohnbauten nur einige hunderte Meter vom Feuerwehrhaus weg sind, konnten wir schnell eingreifen.

Weil der Brad eines größeren Ausmaßes vermuten ließ, wurde ebenfalls die Feuerwehr Bad Hall zur Unterstützung angefordert. Diese konnten rasch wieder abrücken.

Leider wurde einiges vom Mobiliar ein Raub der Flammen, womit die Wohnung derzeit leider nicht mehr bewohn werden kann.

Die Dame wurde mit dem Roten Kreuz zu Bekannten gebracht, wo sie derweil Unterschlupf suchen kann.

Nach dem Räumen der Brandutensilien konnten die Florianis nach g2 Stunden wieder einrücken.

Fotos: FF Pfarrkirchen