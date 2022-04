STEYR. Der Löschzug 3 (Gleink) und 5 (Münichholz) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr wurden am Ostermontag, 18. April. Um 04:42 Uhr zu einem Brand einer Gartenhütte alarmiert.

Aus ungeklärter Ursache, war ein in Holzbauweise errichtetes Gartenhaus in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Zum Löschen und zur Verhinderung der Brandausbreitung wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur eingesetzt. Im Zuge dessen, wurde eine Gasflasche geborgen und zur Kühlung in einen Wasserbehälter gelegt.

Mehrere Atemschutztrupps standen als Reserve bereit.

Die notwendige Wasserversorgung wurde über eine Zubringleitung von einem Hydranten hergestellt. Die Nachlöschareiten und Kontrollen mittels Wärmebildkamera dauerten noch an. Nach 3 Stunden konnten die eingesetzten Kräfte einrücken.

Die FF Steyr war mit 46 Mann/Frau und 8 Fahrzeugen im Einsatz