Mit Freude haben die Musikerinnen und Musiker aus Sulzbach die Probenarbeit wieder aufgenommen. Nachdem im letzten Jahr das erste Sommerkonzert der Sulzbacher Musiker vom Winde verweht wurde, lädt die Trachtenmusikkapelle Sulzbach zu einem Revival auf den Sportplatz in Sulzbach am Freitag, den 20. August 2021 um 19:30 Uhr herzlich ein. Der Eintritt zum Sommerkonzert ist frei. Ziel dieser Veranstaltung ist es, ein paar gemütliche Stunden unter freiem Himmel in geselliger Runde zu verbringen. Bitte die 3-G-Regeln beachten. Auch am Kirtag in Maria Neustift am Sonntag, den 15. August 2021 erwartet die Besucherinnen und Besucher am Vorplatz beim Haus der Dorfgemeinschaft ein abwechslungsreiches Programm mit kulinarischen und musikalischen Leckerbissen, unter anderem mit dem Bachler Blech und der Tanzlmusi GebrüdERER&ER. Weitere Infos zur Veranstaltung erhalten Sie unter www.mv-sulzbach.at . Die TMK Sulzbach freut sich über Ihren Besuch!