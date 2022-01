MATREI/SCHÖNBERG. Am Sonntag kam es auf der Brennerautobahn Richtung Süden vor der Hauptmautstelle in Schönberg zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. In der dortigen, unübersichtlichen Linkskurve sah ein 29-jähriger Österreicher die vor ihm stehende Kolonne zu spät und fuhr auf einen Pkw auf, der wiederum auf das vor ohm stehende Auto geschoben wurde. Bei dem Auffahrunfall wurden insgesamt sechs Personen, darunter zwei Kinder (7 und 5), unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten von der Rettung in die Krankenhäuser nach Innsbruck und Hall eingeliefert werden.

Fahrzeug bei Matrei in Vollbrand



Ursache für den Stau vor der Hauptmautstelle war, dass kurz zuvor bei Matrei ein Fahrzeug in Vollbrand geraten war. Der italienische Lenker bemerkte, wie Rauch aus dem Motorraum kam und stellte den Pkw in einer Ausweiche ab. Er und seine Beifahrerin konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Brand wurde von den Feuerwehren Matrei und Schönberg gelöscht – aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten aber kurzfristig beide Richtungsfahrbahnen komplett gesperrt werden, wodurch sich der Rückstau bildete, der zu eingangs erwähntem Auffahrunfall führte.

