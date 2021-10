Sensationeller Erfolg: Höchstpunktezahl für Frauwallner-Wein

Zum allerersten Mal in der Geschichte des "Falstaff Weinguide" erreichte ein Wein aus der Steiermark die Höchstpunktezahl. In der aktuellen Ausgabe der "Bibel der Weinkenner" bekam der Gelbe Muskateller Essenz 2017 vom Weingut Frauwallner aus Straden diese historische Bewertung. Damit erhielt dieser erlesene Tropfen die maximale Punkteanzahl. Natürlich ist die Freude bei Petra und Walter Frauwallner riesengroß und eine Bestätigung für ihre jahrelange beharrliche Arbeit. Im „Falstaff Weinguide 2021/22“ werden insgesamt mehr als 4.100 Weine aus Österreich und Südtirol aufgelistet und bewertet.



Weingut des Jahres

Heuer wurde das Weingut Frauwallner zum vierten Mal nach 2014, 2017 und 2018 zum Weingut des Jahres gekürt. Diese Auszeichnung erhält man, wenn die vier am besten bewerteten Weine die Jury überzeugen. Da zwei Landessieger – Morillon TBA 2017 und Morillon Buch 2018 – Landessieger wurden, ist die Auszeichnung zum Weingut des Jahres 2021 eine logische Folge.

Das erfolgreiche Winzerjahr für die Familie Frauwallner rundet der österreichweite Bundessieg mit dem Morillon Ried Buch 2018 ab. Diese Erfolge tragen wesentlich zum hohen Stellenwert der Weinqualität in Straden bei.