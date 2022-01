Alte Geschichten und Sagen sind von gestern? Nein, sagt Maxim Leikermoser. Er hat ein Buch geschrieben.

HALLEIN. Schreiben ist harte Arbeit, ein ganzes Buch zu schreiben noch viel mehr. Doch der Halleiner Musiker und Autor Maxim Leikermoser ging es Schritt für Schritt an, immer wenn sich die Gelegenheit bot. "Ich tippe alle meine Texte in mein Handy, mal während einer Busfahrt, mal wenn ich gerade wo sitze und einfach Zeit dafür habe", erklärt der 26-Jährige aus Hallein. Im Laufe der Zeit ist daraus ein Buch geworden, das Maxim Leikermoser nun im Eigenverlag herausgebracht hat: "Sagen und Märchen Dreierlei aus dem Salzburger Land".

Räuber auf der Ruine

Sein Buch beinhaltet Geschichten mit Lokalkolorit, mal spannend, mal schauderhaft, wie alte Sagen eben so sind. Gut geeignet für einen Abend vor dem Kamin also. Den Stoff hat sich Leikermoser aus der Überlieferung geholt: "Es gibt in Salzburg viele Sagen und Geschichten, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen", erklärt er seine Motivation. Das Brauchtum schwindet und Leikermoser will mit seinem Buch dagegenhalten. Seine Quellen sind Verwandte und Bekannte, die noch alte Geschichten aus dem Gedächtnis erzählen können. Leikermoser nimmt die Rahmenerzählungen und schreibt daraus eine eigene Geschichte mit manchmal erfundenen, aber plausiblen Figuren. Eine Geschichte spielt etwa auf der Ruine Thürndl und handelt von einem Bauern, der an nichts glaubt. Aufgrund eines prägenden Ereignisses, das Leikermoser lebhaft beschreibt, wird er dann doch eines Besseren belehrt.

Mitmachen erwünscht

Jede Geschichte wird von einer Zeichnung begleitet, die Matteo Garo eigenhändig beigesteuert hat. Ein lebendiges Buch, das auch bei Thalia oder über Amazon Kindle bestellbar ist. Und es ist sicher nicht das letzte Buch, das Leikermoser geschrieben hat. "Ich arbeite schon an einer Fortsetzung. Jeder, der alte Sagen noch kennt, kann sich gerne an mich wenden, ich baue sie dann ein."

