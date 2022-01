Es war Brandstiftung: Nach dem Brand, der am 19. Jänner gegen 21 Uhr beim Friedhof in Puch ausgebrochen ist, konnte nun die Ursache festgestellt werden.

PUCH. Der Brand war am Mittwoch spät Abends im südlich gelegenen Abschnitt der Zugangshalle ausgebrochen. Dort sind mehrere Müllcontainer für die am Friedhof anfallenden Abfälle aufgestellt. Ein technischer Defekt kann in diesem Bereich ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung gegen Unbekannt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.



Feueralarm am Friedhof von Puch

Die Zugangshalle stand am späten Abend des 19. Jänners unter Flammen. Der Brand ging von einem Müllcontainer aus. Die Polizei ermittelt.

PUCH. Am 19. Jänner 2022, gegen 21:00 Uhr kam es in der überdachten Zugangshalle zum Friedhof der Gemeinde Puch zu einem Brand. Der in Vollbrand geratene Dachstuhl, des in drei Abschnitte geteilten Objektes, musste während der Löscharbeiten zur Gänze abgetragen werden.

Im Einsatz standen mehrere Atemschutztrupps der freiwilligen Feuerwehren aus Puch sowie der Feuerwehr Hallein. Insgesamt waren 10 Feuerwehrfahrzeuge und ca. 70 Mann bis 23:20 Uhr zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Müllcontainer wurde angezündet

Am Mittwochabend wurden die Feuerwehr Puch und der Löschzug St.Jakob zu einem Müllcontainerbrand am Pucher Friedhof gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Eingangsbereiches übergegriffen und stand bereits im Vollbrand.

Wegen der starken Rauchentwicklung kamen die Atemschutztrupps der Feuerwehr Puch und St. Jakob zum Einsatz. Die den Dachstuhl öffneten, um einen besseren Zugang zum Feuer zu erhalten. Da ein erheblicher Personalaufwand entstand wurde vom Einsatzleiter noch das Atemschutzfahrzeug der Feuerwehr Hallein nachalarmiert.

Feuer rasch unter Kontrolle

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und der ausgebrannte Dachstuhl wurde mit einem Kran zur Gänze abgetragen. Nachdem alle Glutnester beseitigt waren, konnte mit den Aufräumarbeiten begonnen werden. Nach gut drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren aus Puch, Hallein und St.Jakob wieder beendet. Es entstand, Gott sei Dank kein Personenschaden. Die Ursache des Feuers ist derzeit Gegenstand Feuerpolizeilicher Ermittlungen.

Es kam zu keinem Personenschaden, die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

