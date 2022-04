TIROL. Der vielfach preisgekrönte Film „Otto Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“ wird am Dienstag, 12. April 2022, erstmals im öffentlichen TV auf ORF 2 ausgestrahlt.

Hochkarätige Filmbesetzung

In der Nacht von Dienstag, 12. April 2022, auf Mittwoch, 13. April 2022 strahlt ORF 2 den Film „Otto Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“ erstmals im öffentlichen TV aus. Die Filmbiografie von Regisseur Hermann Weiskopf beschäftigt sich mit dem selig gesprochenen Tiroler Pfarrer Otto Neururer, der an seinem Glauben festhaltend im KZ Buchenwald getötet worden ist. Lucas Zoglar ist in der Titelrolle zu sehen. Der Film ist mit Co-Produzent Ottfried Fischer und Karl Merkatz hochkarätig besetzt.

Die Sendung erfolgt fünf Minuten nach Mitternacht, in Anschluss an „kreuz und quer“. Der Film kann danach auch in der ORF-Mediathek angesehen werden.

Zum Filminhalt

36 Stunden dauert der Todeskampf des Tiroler Priesters Otto Neururer im KZ Buchenwald. Das Regime hat alles versucht, um den Glauben des Priesters zu brechen, jedoch ohne Erfolg. Jahrzehnte später machen sich Heinz Fitz, ein alternder Schauspieler, die jugendliche Straftäterin Sofia und der an Parkinson erkrankte Pfarrer Anton auf die Suche nach den Spuren des seligen Priesters Otto Neururer.

Otto Neururer ist als erster österreichischer Priester in einem Konzentrationslager von den Nazis ermordet worden. Am 24. November 1996 wurde er von Papst Johannes Paul II seliggesprochen.



Mehr Informationen zum Film:

www.ottoneururer.com

https://tv.orf.at/program/orf2/ottoneurur100.html

Hauptdarsteller

Lucas Zolgar (Otto Neururer)

Ottfried Fischer (Pfarrer Anton)

Karl Merkatz (Bischof Altenweisel)

Heinz Fitz (Heinz)

Jasmin Mairhofer (Sofia)

Vielfach ausgezeichnet und synchronisiert

Das große Interesse an der Geschichte des seligen Pfarrers Otto Neururer reißt seit seiner Premiere nicht ab – im Gegenteil. Der Film wurde mittlerweile auf internationalen Festivals vielfach ausgezeichnet.

Am 2. November 2021 feierte der Film die Schweizer Kinopremiere in Genf, erstmals mit französischen Untertiteln. Dank dieser Untertitelung werden Vorführungen in Frankreich und Belgien folgen.

Unter Beteiligung namhafter Sprecher wurde der Film auf Italienisch synchronisiert. Kürzlich hatte er in Padua unter dem Titel „Otto Neururer – Una luce nelle tenebre“ seine italienische Kinopremiere und seine erste Schulvorstellung.

Regisseur Hermann Weiskopf (l.) mit Schülern der Gymnasien Calvi und Maria Ausiliatrice, bei seiner italienischen Filmpremiere in Padua.

Foto: AVG Filmproduktion

„Der Film wurde in unserem südlichen Nachbarland mit großer Begeisterung aufgenommen, sowohl vom Premierenpublikum im Kino, wie auch tags darauf bei den Schulvorstellungen. Das ist nicht nur ein starkes Zeichen für die Güte des Films selbst, sondern vor allem für die universelle und hoffnungsvolle Friedensbotschaft des seligen Pfarrers Otto Neururer, ein leuchtendes Beispiel gerade in Zeiten wie diesen, die leider von der schlimmsten Dunkelheit und Grausamkeit des Krieges geprägt werden“,

meint der Regisseur des Films, Hermann Weiskopf.

V.l.n.r.: Alt-Präsident der Provinz Verona, Antonio Pastorello, Regisseur Hermann Weiskopf und der Tourismusdirektor von Verona, Loris Danielli

Foto: AVG Filmproduktion

Sondervorstellungen im Beisein des Regisseurs Hermann Weiskopf samt Diskussion zum Film können gebucht werden über: Hermann Weiskopf, Tel. 0043-(0)660-6516432, info@avgproduktion.com



V.l.n.r.: Regisseur Hermann Weiskopf mit Stadtrat von Padova (Padua) Nereo Tiso und Don Daniele (Jugendseelsorger)

Foto: AVG Filmproduktion

