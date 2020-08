TIROL. Viele Jugendliche beginnen im Herbst einen neuen Lebensabschnitt: Die Lehrzeit. Die Experten der AK Jugendabteilung geben Tipps, damit der Start in die Lehre ein voller Erfolg wird.

Gespannt, neugierig und auch ein bisschen nervös: So fühlt sich Simon derzeit. Denn nach den Sommerferien startet er seine Lehre – und damit in einen neuen aufregenden Lebensabschnitt. „Ich freu mich schon auf die Kollegen. Beim Schnuppern haben sie mir die Firma gezeigt und vieles erklärt“, erzählt er. „Aber es ist doch alles ganz neu und anders als bis jetzt in der Schule.“ So wie Simon geht es derzeit tausenden jungen Tirolern. „Im Herbst beginnen traditionell wieder viele Lehrverhältnisse. Und alle Lehrlinge, die Fragen, Sorgen oder Probleme haben, finden in der Jugendabteilung der AK Tirol ein tolles Team als Ansprechpartner“, gibt Ombudsmann Erwin Zangerl dem jungen Oberländer den Tipp, sich an die AK Expertinnen und Experten zu wenden. „Sie informieren, beraten und unterstützen – telefonisch, persönlich und auch per E-Mail.“ So fällt der Start ins Berufsleben gleich viel leichter.

Hier die wichtigsten Tipps vom Team der AK Jugendabteilung: Berufsbild anschauen Schaut euch zu Beginn des Lehrverhältnisses das Berufsbild genau an. In diesem ist aufgelistet, welche Fertigkeiten und Kenntnisse ein Lehrling während seiner Lehrzeit im Betrieb erlernen muss.

Dreimonatige Probezeit

Die ersten drei Monate des Lehrverhältnisses sind die so genannte Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann sowohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling das Lehrverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen lösen. Die Auflösung muss jedoch schriftlich erfolgen!

Arbeitszeiten notieren

Eure Arbeitszeiten solltet ihr lückenlos und verlässlich aufschreiben! Denn falls es einmal Probleme gibt, sind diese Notizen sehr hilfreich.

LehrPlus-Ticket

Organisiert euch gleich zu Beginn ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr: Zur Auswahl stehen das Lehr- Ticket zum Preis von 19,60 Euro pro Jahr (gültig nur an Arbeitstagen für Fahrten vom Wohnort zum Lehrbetrieb). Darüber hinaus bietet der VVT die Möglichkeit, mit dem LehrPlus-Ticket ein ganzes Jahr um 99,80 Euro in ganz Tirol unterwegs zu sein (auch in der Freizeit). Formulare und Infos gibt‘s bei AK Tirol und Verkehrsverbund.

Gutscheine für Nachhilfe

Und auch für den Fall, dass es in der Berufsschule einmal nicht so klappt, hilft die AK Tirol und stellt Gutscheine für Gratis-Nachhilfe in Mathe, Englisch und Angewandter Wirtschaftslehre zur Verfügung, die im Laufe der Lehrzeit eingelöst werden können. Weitere Infos Das Team der AK Jugendabteilung hilft unter 0800/22 55 22 – 1566, persönlich oder per E-Mail an jugend@aktirol.com

