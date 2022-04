Herzlich willkommen beim Bezirksblätter Wochenrückblick. Hier gibt’s für euch die Top-Themen der vergangenen Woche aus Tirol.

Spektakel am Palmsonntag

Bevor es am Ostersonntag zum Eiersuchen geht, werden in Imst die Palmlatten zum Palmsonntag aufgestellt. Der Wettbewerb unter mehreren Gruppen blieb bis zum Schluss spannend. Brüche in den bis zu 35 Meter langen Baumstämmen im Vorfeld, nahmen so manchem Stamm die Stabilität.

Auch die Imster Jugend war mit Feuereifer am Werk.

Foto: BB Imst

hochgeladen von Lucia Königer

Brüche bei Menschen gab es zum Glück nicht, doch die Szenen des Baumaufstellens wirken bereits beim Zusehen äußerst kräftezehrend.

Zum Sieger konnte sich am Ende die Gruppe der „Roller und Scheller“, mit einem Baum von 34,5 Metern, küren lassen.

Alpinunfallstatistik – 44 Tote in Tirol

Beim Palmlatten aufstellen gab es wie erwähnt keine Unfälle, dafür leider zu Genüge in der vergangenen Wintersaison in Tirol, wie die Alpinunfallstatistik für die Wintersaison 2021/22 deutlich macht. 41% der in Österreich dokumentierten Unfälle geschahen in Tirol. Insgesamt gab es 111 Alpintote in den Österreichischen Bergen, davon 44 in Tirol.

Bergretter beim Abtransport eines Verletzten.

Foto: ©ÖBRD

hochgeladen von Lucia Königer

11 Tote gab es in Tirol bei (Ski-)Tourengehern, 10 davon kamen bei einer Lawine ums Leben. Die anderen Todesfälle in Tirol ereigneten sich auf den Pisten (15 Tote in Tirol), beim Wandern oder Bergsteigen sowie beim Rodeln.

Insgesamt verzeichnet die Statistik für die Wintersaison 2021/22 in Tirol eine Gesamtzahle Toter und Verletzter von 2.781.

Tragischer Quad-Unfall

Mitte der Woche kam es in Elmen im Außerfern zu einem tragischen Quad-Unfall. Ein Großvater war mit seinen zwei Enkeln auf einem Radweg unterwegs. Vor einem Bachbett wollte der Mann das Quad wenden, geriet aber aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug über den Böschungsrand, überschlug sich und blieb im Bachbett liegen.

Drei Personen sind mit dem Quad vom Weg abgekommen und über die Böschung gestürzt.

Foto: Zoom Tirol

hochgeladen von Lucia Königer

Der 68-Jährige erlag in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen. Das 3-jährige Enkelkind hatte ebenfalls schwere Verletzungen, das 6-jährige Geschwisterenkelkind wurde leicht verletzt und rannte ca. 1,5 Kilometer zum nächstgelegenen Haus und setzte so die Rettungskette in Gang.

Großeinsatz nach Einbruchsversuch

In der Landeshauptstadt sorgte ein Einbruchsversuch für einen Großeinsatz der Polizeikräfte. Tatort war ein Haus am Hungerburgweg. Hier versuchten die Einbrecher über den Balkon ins Haus einzusteigen.

Nach einem Einbruchversuch war der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Foto: zeitungsfoto.at

hochgeladen von Georg Herrmann

Dabei dürfte ersten Erkenntnissen zufolge ein Alarm ausgelöst worden sein und eine Nachbarin habe in weiterer Folge zwei männliche Personen in den Wald – Richtung Rosnerweg – davonlaufen gesehen. Die Männer werden wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, vermutlich mit beiger, kurzer bis dreiviertel langer Hose sowie einem grünen und einem blauen Shirt (vermutlich langarm) bekleidet. Um zweckdienliche Hinweise an die PI Innsbruck-Hötting wird ersucht.

Freizeittipps

Am Osterwochenende habt ihr die volle Auswahl an Bällen und Festen. Ein von uns empfohlener Ball wäre der Schützenball im Gemeindesaal Mieders bei freiem Eintritt.

Wer weniger traditionell und mehr kulturell den Ostersonntag begehen möchte, dem sei die Tanzvorstellung „Made of Space“ im Congress Innsbruck empfohlen. Bei Live-Musik wird eine kunstvolle Choreographie vorgestellt.

Für die jüngeren unter uns ist sicher das Kindertheater in Völs, am kommenden Donnerstag, ein spaßiges Event. Die Clowns Herbert und Mimi reisen ins Traumland und nehmen ihre Zuschauer bei ihrer Reise mit.

