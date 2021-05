Ihr seid selbst nicht auf Twitter, wollt aber die am meisten diskutierten, lustigsten und besten Tweets nicht verpassen? Dann sind unsere "Tweets der Woche" genau das richtige für euch.

Wir beschäftigen uns mit den Österreich-Trends der Woche, was diskutiert und über was gelacht wurde und welche Tweets für Furore sorgten.



Mittwoch 19. Mai #Schweizerhaus

Zu den Öffnungen in ganz Österreich, ging der Kanzler mit medialem Aufsehen ins #Schweizerhaus am Wiener Prater Schnitzelessen. Twitter-Austria kommentierte:

Freitag 21. Mai #oehwahl21

Die Ergebnisse der #ÖH-Wahlen 2021 beschäftigen Austro-Twitter am Freitag:

Samstag 22. Mai #Mückstein

Gesundheitsminister #Mückstein widersprach Kanzler Kurz. Die mediale Aufmerksamkeit über diesen Vorfall, äußerte sich auch auf Twitter:

Sonntag 23. #Mückstein

Auch am Sonntag trendete der Gesundheitsminister. Allerdings diesmal durch seine Ankündigung, dass weitere Lockerungen schon am 10. Juni möglich seien:

