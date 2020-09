TIROL. Am 14. September beginnt in Tirol das neue Schuljahr. Viele Kinder werden nun wieder alleine den Schulweg bewältigen. Die Tiroler Polizei setzt auch heuer wieder eine Reihe von Maßnahmen für einen sicheren Schulweg.

Maßnahmen für mehr Sicherheit am Schulweg



Jedes Jahr verunglücken zahlreiche Kinder am Schluweg. 2019 kam es in Tirol zu 273 Verkehrsunfällen bei denen 281 Kinder verletzt wurden. Davon ereigneten sich 47 Unfälle am Schulweg. Ein Kind verunglückte tödlich. Für mehr Sicherheit am Schulweg plant die Tiroler Polizei mehrere Maßnahmen:

Schulwegsicherung an besonders kritischen Punkten

Geschwindigkeitskontrollen im Nahbereich von Schulen und Kindergärten

Überprüfung der richtigen Kindersicherung in Kfz beim Transport von Kindern zur Schule und von der Schule nach Hause

Überprüfung der Anhaltebereitschaft von Kfz-Lenkern bei Schutzwegen

Verkehrserziehung in den Volksschulen (richtiges Verhalten am Schulweg in Theorie und Praxis)

Vorbereitung der Schüler der 4. Klasse auf die Radfahrprüfung; gegen Schulschluss Abnahme der Radfahrprüfung für alle Schüler der 4. Klasse Volksschule

Information der Eltern bei Elternabenden

Verkehrssicherheitsberatung in den Berufsschulen, in AHS und BHS

Verkehrserziehung Verkehrssicherheitsberatung und Info-Abende



Bei der Verkehrserziehung werden die SchülerInnen auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr vorbereitet. Im Schuljahr 2018/2019 konnten die Verkehrserzieher der Tiroler Polizei an insgesamt ca. 400 Volksschulen etwa 20.000 Schüler erreichen. Ungefähr 7.000 Schüler absolvierten die Radfahrprüfung und haben dadurch die Möglichkeit erhalten, bereits ab dem 9. Lebensjahr eigenständig mit ihrem Fahrrad am Straßenverkehr teilzunehmen.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsberatung an Berufsschulen sowie höher bildenden Schulen (AHS und BHS) werden Themen wie beispielsweise Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr, Geschwindigkeitsexzesse, Risikobereitschaft, Mopedtuning angesprochen.

In Kindergärten werden Informationsveranstaltungen bei Elternabenden durchgeführt.

Verkehrskontrollen bei Schulen und Kindergärten sowie Schulwegsicherung

Gerade zu Schulbeginn im September wird es im Nahbereich von Schulen und Kindergärten neben der Schulwegsicherung auch zu verschiedenen Kontrollen durch die Polizei kommen. Kontrolliert werden Geschwindigkeit, Kindersicherung, Schutzwegverhalten.

Die Tiroler Polizei appelliert an alle Fahrzeuglenker, sich der großen Verantwortung gegenüber den Kindern im Straßenverkehr bewusst zu sein. „Kinder handeln oft unvorhersehbar, laufen beispielsweise plötzlich über die Straße und sind deshalb vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen!" (Polizei Tirol)

Im Nahbereich von Schulen und Kindergärten soll man besonders vorsichtig und rücksichtsvoll fahren.

Geschwindigkeit muss verringert werden.

Kindern muss ein gefahrloses Überqueren der Straße ermöglicht werden.

Auf diese Weise können alle zu noch mehr Sicherheit auf Tirols Schulwegen beitragen.

Tipps für den sicheren Schulweg

Erwachsene sind Vorbilder! Kinder orientieren sich an Eltern und andere Bezugspersonen, weshalb

einem vorschriftenkonformen Verhalten besondere Bedeutung zukommt.

Gehen Sie mit ihrem Kind bereits vor dem ersten Schultag den Schulweg ab. Der kürzeste Weg zur Schule ist dabei nicht immer der sicherste. Oft sind kleine Umwege mit Zebrastreifen oder Ampeln sicherer.

Trainieren Sie mit ihrem Kind das Verhalten beim Überqueren der Straße, am Bus und an der Bushaltestelle.

Zeigen Sie Ihrem Kind, dass man vor dem Überqueren einer Straße immer nach beiden Seiten schaut, bevor man losgeht. Wichtig ist es auch, dass während des Überquerens der Straße der Verkehr im Auge behalten wird.

Zebrasteifen sind gefährlicher als man glaubt, weil es leider immer wieder vorkommt, dass Fahrzeuglenker sich nicht entsprechend verhalten. Machen Sie ihrem Kind klar, dass es in jedem Fall warten muss, bis alle Autos zur rechten und linken Seite angehalten haben, bevor es die Straße überqueren kann.

Bedenken Sie, dass für den Transport von Kindern in Autos ein altersgerechter Kindersitz erforderlich ist. Kinder unbedingt anschnallen.

Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr müssen beim Radfahren einen Radhelm tragen (Radhelmpflicht). Das gilt auch, wenn das Kind in einem Fahrradanhänger transportiert wird oder auf einem Fahrrad mitgeführt wird.

Wenn Sie auf der Fahrt zur Schule/zum Kindergarten auf das Telefonieren nicht verzichten können, verwenden Sie unbedingt eine Freisprecheinrichtung, damit Sie beim Transport Ihres Kindes kein unnötiges Risiko eingehen.

