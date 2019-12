TIROL. Die Bildungsinitiative für SeniorInnen "Computeria" gibt es in ganz Tirol und ist ein großer Erfolg.

Computeria für SeniorInnen



Vor rund 10 Jahren wurde die Initiative Computeria für SeniorInnen ins Leben gerufen. In den Kursen der Computeria lernen SeniorInnen die Grundkompetenzen im Umgang mit der modernen Technik wie Computer, Tablets und Smartphones kennen: Zeitung lesen mit dem Tablet, Zugtickets online buchen, Kommunikation mit dem Smartphone oder Bankgeschäfte und Behördengänge online erledigen. Bei den Computerias steht der persönliche Kontakt im Vordergrund. „Die Grundidee der Computerias ist, dass sich interessierte Seniorinnen und Senioren gegenseitig beim Umgang mit digitalen Technologien unterstützen, voneinander lernen und ihre geistige Fitness fördern – und das in einer angenehmen, zwanglosen Atmosphäre“, so Seniorenlandesrat Bernhard Tilg.

„Die digitale Kompetenz wird für die älteren Generationen immer wichtiger, um die Lebensqualität zu wahren, selbstbestimmt zu leben und an der heutigen Informationsgesellschaft uneingeschränkt teilzunehmen." (Digitalisierungslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf)

Computerias werden mittlerweile in rund 50 Gemeinden in ganz Tirol angeboten. Rund 300 ehrenamtliche MitarbeiterInnen engagieren sich in den Computerias.

Computerias sind ein großer Erfolg



Das Jahr 2019 war für die Computerias ein großer Erfolg. Es wurde die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den einzelnen Zweigstellen verstärkt, ergänzend zum jährlichen Netzwerktreffen fanden erstmals auch regionale Vernetzungstreffen statt. Die Computeria war auch zu GAst auf der Senaktiv, Westösterreichs größter Seniorenmesse. Hier informierte Ehrenamtliche über ihre Arbeit bei der Senaktiv. „Das Generationenprojekt des Landes wird sehr gut angenommen, insbesondere die Gemeinden können damit Akzente in der lokalen Seniorenpolitik setzen“, so Bernhard Tilg. Im Jahr 2018 wurde diese Bildungsinitiative vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz bereits zum zweiten Mal zum österreichweiten „Good Practice Modell“ im Bereich der SeniorInnenbildung gekürt.

Ausbau der Computerias

Für das kommende Jahr sind fünf weitere Computerias geplant: darunter in den Gemeinden Thaur, Absam, Fulpmes und Rietz sowie im Innsbrucker Stadtteil Olympisches Dorf.

Hier geht es zu den rund 50 Standorten der Computeria Tirol: Download: Standorte der Computeria

Weitere Informationen und Kontakt

Kontakt

Familien- und Senioreninfo Tirol

Bozner Platz 5, 6020 Innsbruck

Ansprechpartnerin: Julia Rhomberg

Gratis-Hotline: 0800 800 508

E-Mail: info@computerias-tirol.at

Web: www.computerias-tirol.at

