Heute ist Mittwoch, der 2. September

Politik

Ausbildungszentrum der Bergrettung Tirol: Im Zuge der Konjunkturoffensive 2020 werden vonseiten des Landes Tirol, unter Projektleitung der Abteilung Hochbau, 430.000 Euro für zusätzliche Adaptierungen des Ausbildungszentrums Jamtal investiert. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Tiroler Firma Planlicht arbeitet mit Partnern an nachhaltiger Desinfektion für Supermärkte mittels UV-C-Licht. Land Tirol fördert das heimische Innovationsprojekt mit rund 144.000 Euro. Mehr dazu ...

Corona

Aufruf: Im Zuge des Contact Tracings stellte sich heraus, dass sich die im Nachhinein positiv getestete Person im potentiell ansteckungsfähigen Zeitraum in zwei Lokalitäten aufhielt. Personen, die sich

zwischen 23 Uhr am Freitag, 28. August, bzw. 1 Uhr Früh am Samstag, 29. August, im „Britania Pub“ in Seefeld

am Montag, 31. August 2020, zwischen 15 und 15.30 Uhr im Mc Donalds in Telfs

aufhielten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.

Ab 1. September unterstützen 36 Soldaten des Bundesheeres die Tiroler Gesundheitsbehörden beim Contact Tracing und bei der Hotline 1450. Mehr dazu ...

In Fulpmes und Mieders gibt es einen neuen Corona-Cluster mit über 20 Infizierten. Mehr dazu ...

Gesellschaft

Mit dem life award barrierefrei 2020 ging die erste große öffentliche Veranstaltung nach dem Lockdown über die Bühne. Bei der Veranstaltung am vergangenen Freitag wurden die begehrten Awards in den 4 Kategorien an Tiroler Persönlichkeiten und Institutionen verliehen. Mehr dazu ...

Historisches

Im Jahr 1363 kam es zur Vereinigung Tirols mit den österreichischen Ländern unter Rudolf IV. Voraussetzung dafür waren drei staatsrechtliche Akte: Am 26. Jänner 1363 übergab Margareta Maultasch von Tirol die Grafschaft Rudolf IV und seinen Brüdern. Sie behiehlt jedoch auf Lebenszet die Regentschaft. Am 2. September 1363 trat sie überraschend zu Gunsten Rudolfs von der Regierung zurück und übergab ihm und seinen Brüdern mit 29. September die Grafschaft Tirol ohne weitere Einschränkungen. Im Feber 1364 bestätigte Kaiser Karl IV die Schenkung.

Wetter

Heute wird es wechselhaft, Sonne wechselt sich mit dichten Wolken ab. Während der Vormittag noch weitgehend trocken ist, regnet es am Nachmittag immer wieder. Teilweise ist es gewittrig. Die Schneefallgrenze liegt bei 2.500 Meter. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad. Mehr zum Wetter

