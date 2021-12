TIROL. In Tirol gibt es laufend neue Termine für die Coronaimpfung: Gegen das Coronavirus kann man sich in Impfzentren, praktischen Ärzten oder bei dezentralen Stellen impfen lassen. Hier die aktuellen Termine.



Impfen – mit und ohne Anmeldung

In Tirol besteht die Möglichkeit, sich mit und ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Will man sich für die Impfung anmelden, ist dies unter www.tirolimpft.at möglich. Hier kann das Impfzentrum, der Tag, das Zeitfenster und der Impfstoff selbständig ausgewählt werden. Zusätzlich sind Impfungen bei niedergelassenen Ärzten möglich. Auch her erfolgen die Anmeldungen über tirolimpft.at. Hier erfolgt dann die Weiterleitung auf die Plattform der Ärztekammer oder in die jeweilige Ordination. Für eine Coronaimpfung ohne Anmeldung stehen verschiedene Impfzentren in den Bezirken zur Auswahl. Hier geht es zur Ampel mit den Wartezeiten für die Impfung ohne Anmeldung

Impfangebot für Kinder

Impfmöglichkeiten für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren (jeweils nur nach vorheriger Anmeldung unter www.tirolimpft.at):

BKH St. Johann

BKH Lienz

BKH Reutte

Impfzentren: Innsbruck, Kitzbühel, Landeck und Wörgl

Neun Impfzentren in Tirol



ACHTUNG – Informationen zu den Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen:

Die Impfzentren bleiben am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen

Ausnahme: Das Impfzentrum Innsbruck hat am 26.12. geöffnet



Impfzentrum Bezirk Reutte: Foyer Sporthalle

Mittwoch, 22. Dezember: 14 bis 19 Uhr

Mittwoch, 5. Jänner: 14 bis 19 Uhr

Mittwoch, 12. Jänner: 14 bis 19 Uhr

Freitag, 14. Jänner: 14 bis 19 Uhr

Mittwoch, 19. Jänner: 14 bis 19 Uhr

Freitag, 21. Jänner: 14 bis 19 Uhr

Mittwoch, 26. Jänner: 14 bis 19 Uhr

Freitag, 28. Jänner: 14 bis 19 Uhr

Impfzentrum Bezirk Landeck: Stadtsaal Landeck

.

Impfzentrum Bezirk Imst: Stadtsaal

jeden Freitag: 13 bis 17 Uhr (im Rathaussitzungssaal)(am 24. und 31. Dezember geschlossen)

Mittwoch, 29. Dezember: 16 bis 19 Uhr

Impfzentrum Bezirk Innsbruck/Innsbruck-Land



jeden Dienstag: 8 bis 13 Uhr

jeden Dienstag: 8 bis 13 Uhr jeden Mittwoch: 12 bis 19 Uhr

jeden Donnerstag: 8 bis 13 Uhr

jeden Freitag: 8 bis 19 Uhr (am 24. Dezember geschlossen)

jeden Samstag: 8 bis 18 Uhr (am 25. Dezember geschlossen)

jeden Sonntag: 9 bis 18 Uhr

Impfzentrum Bezirk Kufstein: Kufstein KISS-Einkaufszentrum

Donnerstag, 23. Dezember: 14 bis 18 Uhr

Freitag, 31. Dezember: 14 bis 18 Uhr

Impfzentrum Bezirk Kufstein: Wörgl

Jeden Mittwoch: 17:00 bis 20:00 Uhr

Freitag: 14 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 18 Uhr (am 25. Dezember und am 1. Jänner geschlossen)

Impfzentrum Bezirk Schwaz: SZentrum

Dienstag: 15 bis 20 Uhr

Impfzentrum Fügen (ohne Anmeldung)

Festhalle Fügen, Franziskusweg 1

Donnerstag, 23. Dezember: 15 bis 20 Uhr

Donnerstag, 30 Dezember: 15 bis 20 Uhr

Samstag, 8. Jänner: 15 bis 20 Uhr

Samstag, 15. Jänner: 15 bis 20 Uhr

Samstag, 22. Jänner: 15 bis 20 Uhr

Samstag, 29. Jänner: 15 bis 20 Uhr

Impfzentrum Eben am Achensee (ohne Anmeldung)

Veranstaltungszentrum Maurach (Medienraum), Dorfstraße 30

Mehrzweckhalle Achenkirch, Schulstraße 379

Mittwoch, 22. Dezember: 13 bis 16 Uhr (Mehrzweckhalle Achenkirch)

Mittwoch, 29. Dezember: 13 bis 16 Uhr (Mehrzweckhalle Achenkirch)

Impfzentrum Bezirk Kitzbühel: Tennisstadion

Donnerstag, 23. Dezember: 15 bis 19 Uhr

Donnerstag, 30. Dezember: 15 bis 19 Uhr

Impfung im Bezirkskrankenhaus St. Johann

Jeden Dienstag bis einschließlich 25. Jänner: 14 bis 18 Uhr

Impfzentrum Bezirk Lienz: RGO-Arena

Donnerstag, 23. Dezember: 14 bis 18 Uhr

Donnerstag, 30. Dezember: 14 bis 18 Uhr

Zusätzliche Impftermine: Ein Impfbus des Arbeiter-Samariterbundes wird in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol in Lienz Station machen, und zwar direkt am Standort des Lienzer Impfzentrums RGO-Arena. An folgenden Tagen stehen dort Erst-, Zweit- und Drittimpfungen ohne Anmeldung zur Verfügung:

Sonntag, 2. Jänner 2022, von 11 bis 18 Uhr

Montag, 3. Jänner 2022, von 9 bis 16 Uhr

Zusätzlich gibt es in Innsbruck noch die Impfstation im Kaufhaus Tyrol und im Sillpark:

Impfung im Kaufhaus Tyrol: Montag bis Samstag: 9 bis 14 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr

Impfung im Sillpark: Montag, Dienstag und Mittwoch: 10 bis 14 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr

Standorte der Impfzentren:

Sporthalle Reutte (Gymnasiumstraße 7)

Stadtsaal Imst (Rathausstraße 9)

Stadtsaal Landeck (Schentensteig 1a)

Messehalle Innsbruck (Ingenieur-Etzel-Straße)

RGO-Arena Lienz (Julius Durst-Straße 6)

SZentrum Schwaz (Andreas Hofer Straße 10)

Tennisstation Kitzbühel (Sportfeld 2)

KISS Einkaufszentrum Kufstein (Unterer Stadtplatz 11)

Impfzentrum Wörgl (Innsbruckerstraße 64)

Dezentrale Impfangebote

Bei den dezentralen Impfangebote kommt die Coronaimpfung direkt zur Bevölkerung. Dabei handelt es sich um spezielle Impfaktionen oder den Impfbus, der an verschiedenen Stationen Halt macht. Hier sind Impfungen ohne Anmeldung möglich.

Bezirk Schwaz

Fügen Festhalle: 23. Dezember von 15 bis 20 Uhr

Fügen Festhalle: 30. Dezember von 15 bis 20 Uhr

Fügen Festhalle: Von 8. bis 29. Jänner 2022: Jeden Samstag von 15 bis 20 Uhr

22. Dezember von 13 bis 16 Uhr | Mehrzweckhalle Achenkirch

29. Dezember von 13 bis 16 Uhr | Mehrzweckhalle Achenkirch

Jenbach: Somweberhaus, Mittwoch, 29. Dezember: 15 bis 18 Uhr

Innsbruck-Land

Gries am Brenner: Ordination Dr. Toni, Dienstag, 21. Dezember: 13 bis 14 Uhr

Obernberg am Brenner | Ordination Dr. Toni | 21. Dezember, Ordination Dr. Toni, 21. Dezember von 13 bis 14 Uhr

Bezirk Kitzbühel

Kössen | Gemeindezentrum Kössen | 21. Dezember Gemeindezentrum Kössen, von 15.30 bis 20 Uhr

Schwendt | Gemeindezentrum Kössen | 21. Dezember von 15.30 bis 20 Uhr

Bezirk Kufstein

Bezirk Landeck

Ischgl, Ordination Dr. Walser, jeden Donnerstag (nach telefonischer Voranmeldung)

Bezirk Lienz



Bezirk Imst

Wiederholung „Ötztaler Impftage“ / Umhausen Neue Mittelschule am 7. und 8. Jänner von 8.30 bis 20 Uhr (mit und ohne Anmeldung möglich)

Bezirk Reutte

Grän, Jungholz, Nesselwängle, Schattwald, Tannheim und Zöblen | Gemeindesaal Grän | 15. Jänner von 9 bis 17 Uhr

Was man zur Impfung mitbringen sollte

Analoger, gelber Impfpass (sofern vorhanden)

Bei Zweitimpfung: Impfkärtchen, wenn Sie dieses bei der 1. Impfung erhalten haben

E-Card bzw. österreichische Sozialversicherungsnummer

Amtlicher Lichtbildausweis

Den bereits vorab ausgefüllten und unterschriebenen Aufklärungs- und Dokumentationsbogen des gewünschten Impfstoffs (diese liegen gegebenenfalls vor Ort auch auf). Dieser ist auch bei Zweit- und Drittimpfungen notwendig

Weitere Informationen

Geimpft wird solange der Impfstoff-Vorrat reicht (Auswahlmöglichkeit bei Erstimpfung; bei Zweitimpfung in der Regel mit dem Impfstoff der Erstimpfung)

Für Personen, die in Tirol dauerhaft wohnhaft oder beruflich tätig sind

nehmen Sie Ihren gelben Impfausweis, Ihre e-Card und einen gültigen Lichtbildausweis sowie den bereits ausgefüllten Aufklärungs- und Dokumentationsbogen mit (auch bei Zweitimpfungen!)

Bei Erstimpfungen erfolgt die Terminvereinbarung für die Zweitimpfung direkt vor Ort (in der Regel 28 Tage später; es stehen Alternativtermine zur Verfügung)

Erstimpfungen erhalten auch Personen, die bereits genesen sind (Voraussetzung: vollständige Genesung und mindestens vier Wochen Abstand zwischen positivem PCR-Testergebnis und Impfung)

Informationen u Impfreaktionen und Nebenwirklungen: www.tirol.gv.at/tirolimpft sowie auf der Website des Sozialministeriums

