TIROL. Die dritte Welle macht auch vor Tirol nicht halt. Der Trend bei den Neuinfektionen geht auch in Tirol in letzter Zeit weiter nach oben. Zwar war die heimische 7-Tages-Inzidenz in den letzten Wochen niedriger als in den meisten anderen Bundesländern, jedoch soll genau dieser Vorsprung jetzt nicht leichtfertig verspielt werden. Landeshauptmann Günther Platter appelliert an die Bevölkerung und betont, dass ein negativer Test nur eine Momentaufnahme darstellt.

Bevölkerung will Lockerungen

Für den Tiroler Landeshauptmann steht außer Frage, dass sich die Menschen in Tirol nach Lockerungen sehnen: „Nach einem Jahr Pandemie brauchen wir alle eine Perspektive. Diese besteht ganz klar in Öffnungsschritten. Die Voraussetzung dafür ist aber unter anderem auch die 7-Tages-Inzidenz und daher bitte ich die Tirolerinnen und Tiroler: Leisten wir alle einen Beitrag, damit die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau bleiben und wir Öffnungen vornehmen können.“

LH Günther Platter

Infektionszahlen unter Kontrolle bringen

Der Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin Günter Weiss sieht die Lage ähnlich wie LH Platter und fügt abschließend hinzu: „Immer neue Einschränkungen funktionieren leider nicht mehr. Es gilt einen Ausweg aus dieser Pandemie-Müdigkeit zu finden und die Menschen wieder mit ins Boot zu holen, denn nur gemeinsam können wir es schaffen. Das bedeutet einerseits den Menschen schrittweise ihr normales Leben wieder zurückzugeben, aber dabei Vorsicht durch Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Kontaktminimierung walten zu lassen, um so die Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen.“

