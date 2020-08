TIROL. Der Tirol Change Award ist eine jährliche Auszeichnung, die die Lebensraum Tirol Holding mit ihren Unternehmen Tirol Werbung, Standortagentur Tirol und Agrarmarketing Tirol vergibt. In Zusammenarbeit mit einer externen Jury werden Unternehmen, Initiativen oder Projekte, mit vorbildlicher, erfolgreicher und nachhaltiger Ausrichtung, geehrt.



Die Nominierungen für den erstmals stattfindenden Award 2020 stehen nun fest. Unter Ihnen befindet sich die kleinste, höchstgelegene auf Luftkissen schwebende U-Bahn der Welt.

Grün, authentisch, erfolgreich!

Seit 1945 ist Alpbach Austragungsort des jährlich im August stattfindenden Europäischen Forums mit aktuell mehr als 5.000 Teilnehmern. Ein Tagungsort mit einer weltweit beachteten Tradition. Doch auf diesen Lorbeeren wollte man sich schon vor Jahren nicht nur ausruhen. Schritt für Schritt hat sich das Congress Centrum und mit ihm der ganze Ort immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Heute ist Alpbach ein Leuchtturmprojekt in der Congress- und Tagungslandschaft.

Green Location & Meetings

Trotz seiner Größe „verschwindet“ das Congress Centrum sozusagen im Berg und fügt sich trotz modernster Architektur harmonisch ins traditionelle Ortsbild ein. „Dass das Gebäude in den Berg hineingebaut wurde hat aber nicht nur optische Vorteile, sondern bringt auch einen optimierten Energiehaushalt mit sich“, sagt Georg Hechenblaikner, der Geschäftsführer des Congress Centrums. Mit einer Photovoltaikanlage auf der Dachterrasse und einer Wärmepumpe gelingt es darüber hinaus das Gebäude sparsam zu beheizen und zu kühlen. Nachhaltigkeit nur beim Gebäude und der Ausstattung umzusetzen würde natürlich zu kurz greifen. In Alpbach bedeuten Green Meetings ein umfassendes Gesamtpaket. „Wir haben jeden Bereich genau unter die Lupe genommen und in Richtung Nachhaltigkeit optimiert“, sagt Georg Hechenblaikner. Beispiel Catering: hier kommen regionale Produkte auf den Tisch; wenn möglich werden saisonal verfügbare Lebensmittel und fair gehandelte Erzeugnisse verwendet.

Lesen Sie die ganze Geschichte unter www.lebensraum.tirol/erfolgsgeschichten. Hier finden Sie außerdem auch alle weiteren Nominierten. Der Sieger des Tirol Change Awards wird beim Tirol Change Summit am 17. November in Obergurgl im Ötztal prämiert.

Weitere Nominierte:

Nominiert für den Tirol Change Award: U-Bahn Serfaus