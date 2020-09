Am Standort Wattens wird trotz der geplanten Restrukturierungsmaßnahmen nicht gerüttelt. Die neue Organisationsstruktur wird derzeit ausgearbeitet und soll im Herbst von den Gesellschaftern verabschiedet werden.

WATTENS. Im Vorfeld der Gesellschafterversammlung am Freitag stellen die Swarovski-Geschäftsführung und Beirat klar: „Der Standort Wattens hat eine immense Bedeutung für Swarovski. Eine Veränderung der Unternehmensstruktur ändert nichts an der Bedeutung von Wattens, der Heimat und lebendigen Wiege von Swarovski“, geben Geschäftsführung und Gesellschafter heute nochmals ein klares Bekenntnis zum Standort Wattens ab: „Auch das Vehikel, welches die Gruppe zukünftig bündelt, wird weiterhin den Sitz in Tirol haben. Die Gerüchte über eine mögliche Abwanderung in die Schweiz oder gar Schließung des Standortes wollen wir ganz klar zurückweisen.“

Keine Verlagerung

Einmal mehr wird seitens der Unternehmensführung betont, dass es sich beim geplanten Stellenabbau um keine Verlagerungen handelt, sondern um eine zwar schmerzliche, aber notwendige Redimensionierung und Kapazitätsanpassung. „Wattens spielt für den Neustart von Swarovski eine wichtige Rolle, wird in Zukunft das globale Entscheidungs- und Kompetenzzentrum für die Produktion und produktionsnahe Bereiche sein und weiterhin unser Leuchtturm, an dem die Marke wie nirgendwo sonst auf der Welt erlebbar ist“, betont CEO Robert Buchbauer.

Wie bereits angekündigt plant das Unternehmen heuer noch 1.000 Stellen am Standort Wattens abzubauen. Die Gespräche mit den betroffenen Mitarbeitern werden nach den gesetzlich vorgesehenen Fristen mit Auslaufen der Kurzarbeit Ende September starten.