FURTH. Wieder unterwegs im schönen Triestingtal! ... Heute stelle ich Euch den höchsten Berg im Triestingtal vor, das Hocheck! Das Hocheck befindet sich an der Gemeindegrenze zwischen Furth an der Triesting und Altenmarkt an der Triesting und ist mit 1037 m ü.A. die höchste Erhebung eines rund 10 Kilometer langen Bergzugs, der beim Veiglkogel vom Alpenhauptkamm in östlicher Richtung abzweigt. Außerdem ist dieser Berg mit 24 Kilometern Entfernung (Luftlinie) der am nächsten zur Wiener Stadtgrenze liegende Eintausender.

Auf das Hocheck führen zahlreiche Aufstiege, unter anderem von Furth (Höhenunterschied etwa 610 m), von Altenmarkt (Höhenunterschied etwa 620 m) und von Weissenbach über Eberbach (Höhenunterschied etwa 670 m). Das knapp unterhalb des Gipfels auf einer Höhe von 1030 m ü.A. stehende Hocheck-Schutzhaus kann man in der schneefreien Zeit auch mit dem Auto erreichen. Von Furth aus verläuft eine ca. 6,5 Kilometer lange, asphaltierte Mautstraße zu dem vom ÖTK betriebenen Schutzhaus.

In zwei aufeinanderfolgenden Bilddokus zeige ich Euch eine von bezaubernder Flora und Fauna begleitete Rundwanderung mit herrlichen Eindrücken der umgebenden Landschaft, ausgehend von Furth a.d. Triesting zuerst über den Wipfelgrabenweg, dann weiter bis hinauf zum Schutzhaus und anschließend zur 13 m hohen Meyringer-Warte, die sich direkt am Gipfel des Hochecks befindet und von deren Aussichtsplattform sich ein Rundblick vom Schneeberg über Rax, Ötscher, Gemeindealpe, Dürrenstein bis zum Hochkar im westlichsten Niederösterreich erschließt. Der Rückweg führt uns in einer malerischen Berg-, Wald- und Wiesenlandschaft über Eberbach wieder nach Furth zurück.

Viel Vergnügen und liebe Grüße Silvia