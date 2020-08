Vergangenen Sonntag hatten wir am Nachmittag eine Verabredung beim Heurigen am Wagram. Um den Sonntag zu nutzen, besuchten wir vorher Tulln.

Es ist eine sehr schöne Stadtgemeinde mit viel Grün und sehr vielen Blumen im ganzen Ort. Auch an Wasser wird nicht gespart. Schon an den Einfahrten ist an beinahe jedem Kreisverkehr ein Springbrunnen oder kunstvolle Pflanzenarrangements zu sehen.

Zwei Stunden sind fast zu wenig Zeit für einen Rundgang durch diese Gartenstadt.