Aktionen in Tulln rund ums Christkind. Weihnachten an Kinder, Kranke und Sozialschwache denken.

BEZIRK. Aufgrund der kalten Jahreszeit fasst sich die FPÖ Tulln ein Herz und trägt zur Wärme am ganzen Körper bei. Weihnachtszeit, Besinnlichkeit, das strahlt der Dezember aus. In dieser kalten Winterzeit wollen Andreas Bors und Andreas Spanring ein Zeichen setzen für Menschen, denen es nicht so gut geht. Ab sofort werden Winterjacken für Groß und Klein gesammelt, um sie dann an einer bestimmten Stelle in Tulln zur freien Entnahme anzubringen. Andreas Spanring: "Wir können niemandem die Einsamkeit in dieser besinnlichen Zeit nehmen, aber wir hoffen dazu beitragen zu können, dass die körperliche Wärme nicht leidet." „Meine Bitte an alle: Bereiten Sie Ihre nicht mehr verwendeten Jacken (Damen, Herren, Kinder) bitte in ordentlichem Zustand vor und kontaktieren Sie mich unter 0676/9788728, oder Andreas Spanring unter 0650/5282262. Wir holen dann die Jacken ab. Vielleicht zaubert gerade Ihre Jacke ein Lächeln in das Gesicht eines Frierenden“, so Andreas Bors. Die ÖVP im Bezirk zeigt sich ebenfalls wohltätig vor Weihnachten. Eine Teilorganisation sammelt Spenden. "Diese gehen an das Kinderhilfswerk und ans Rote Kreuz", weiß Bezirksgeschäftsführer Reinhard Groiss. Die soziale Kälte trifft manche Menschen und deren Familien hart. Die SPÖ des Bezirks Tulln möchte deswegen auf die „Aktion Weihnachten“ aufmerksam machen und ruft die Weihnachtszeit wieder als die Zeit des Gebens, Beschenkens und füreinander Dasein ins Bewusstsein.



„Drei Projekte, die die Welt ein bisschen besser machen. Oft sind es die Jüngsten, die zurückgelassen und vergessen am Rand unserer Gesellschaft stehen“,

so Doris Hahn, welche die Aktion selbst mit 300 Euro unterstützt.

Viele Projekte

Spenden kann man für das Projekt „Wunschfahrt“ des Samariterbundes. Hier wird erkrankten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine spezielle Wunschfahrt kostenlos in ihrer letzten Lebensphase geschenkt. Spenden kann man auch für das Projekt „Clever Forever!“ der Volkshilfe Niederösterreich. Hier wird armutsgefährdeten Kindern mit Nachhilfe geholfen. Als dritte Möglichkeit bietet sich das Projekt „Kidsnest“ der Kinderfreunde Niederösterreich an. Das Projekt bietet Kindern und Jugendlichen Schutz wenn sie missbraucht oder misshandelt wurden.



„Wir haben auch einen Weihnachtsbaum mit symbolischen Anhängern am Hauptplatz Tulln aufgestellt. Dort kann man auch gleich über einen QR-Code den Link zur Spendenmöglichkeit aufrufen. Damit bieten Sie diesen Kindern zu Weihnachten eine echte Chance“,

ergänzen Hubert Herzog und Valentin Mähner.