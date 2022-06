Kaum zu glauben aber leider ist es wahr. Rechtlich gesehen ist Tierquälerei, sofern es nicht das eigene Tier betrifft, lediglich Sachbeschädigung. Faktisch gesehen ist Tierquälerei, sofern das Tier dadurch stirbt, Mord. Ein Lebewesen wird getötet, was sollte demnach anders sein? Im juristischen Bereich ist es nicht immer ganz so einfach. Schließlich wäre es etwas überzogen, wenn ich wegen fahrlässiger Tötung ins Gefängnis komme, weil mir eine Katze vors Auto gelaufen ist und ich sie dabei tödlich verletzt habe. Bei Tierquälerei gilt darüber hinaus das Tierschutzgesetz, nachdem sehr wohl Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren verhängt werden können. Tierquälerei wie auch jede andere Tat von Gewalt, ganz gleich ob an Tieren oder an Menschen, ist eine schreckliche Tat. Ich kann und will nicht nachvollziehen, was in jemandem vorgeht, der mutmaßlich anderen Lebewesen Schaden zufügt, noch dazu wenn sie kleiner und schwächer sind und sich nicht wehren können. Übrigens, ein Haustier auszusetzen gilt ebenfalls bereits als Tierquälerei.

